الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية تكشف حقيقة وجود هدنة تكتيكية لضمان إدخال المساعدات لغزة

جريدة الدستور

قالت دانا أبوشمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إنه كان هناك تضارب في التصريحات بشأن ما يوصف بـ"الهدنة التكتيكية" سواء على المستوى السياسي أو العسكري، والتي كان من المفترض أن تبدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بعد ضغط من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت "أبوشمسية": "كان أفيخاي أدرعي كان قد تحدث عن هذه الهدنة التكتيكية للأعمال العسكرية، وبعد ذلك رأينا تغريدة للمتحدث عبر موقع إكس ينفي وجود هذه الهدنة، بل قال بأن الأعمال العسكرية مستمرة ولا هدنة إنسانية وإدخال المساعدات يتم كما هو مخطط له مسبقًا".

غزة هدنه مساعدات

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