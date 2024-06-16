الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصور الثقافة بالإسكندرية تحتفل بعيد الأضحى مع أطفال بشاير الخير

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

نظم فرع ثقافة الإسكندرية، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمدينة بشاير الخير، صباح اليوم الأحد، احتفالا بعيد الأضحى المبارك بالمشروع الثقافي لمناطق الإسكان البديل، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

أجندة فعاليات قصور الثقافة احتفالا بعيد الأضحى

مظاهر الاحتفال بالعيد

استهلت الفعاليات التي شهدها فرع ثقافة الإسكندرية،  بلقاء بعنوان "مظاهر الاحتفال بالعيد"، تحدثت خلاله عبير عمرو مسئول العلاقات العامة، عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وصوم عرفة، مقدمة عدة أفكار حول تزيين المنزل في العيد، أعقب اللقاء ورشة حكي لتعريف الأطفال سبب الأضحية، مع توضيح أركان الاسلام ومناسك الحج بطريقة مبسطة.

واحتوت الفعاليات المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، ورشة تصميم علبة هدايا بالكانسون الملون وخامات معاد تدويرها للمدربة هبة حسن.

واختتم اليوم بعرض مسرح عرائس، وفقرة توعوية بجانب عدد من الأنشطة الذهنية والترفيهية بالتعاون مع إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وجمعية أبناؤنا في عيوننا الكشفية، بحضور العقيد أحمد عبد العزيز مدير المدينة.

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بدءً من الاثنين.. قصور الثقافة تستعيد ذكريات الثمانينيات والتسعينيات بحفلات مجانية

 المشروع الثقافي بالإسكان البديل 

فعاليات المشروع الثقافي بالإسكان البديل تنفذ بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى، حيث تعرض 4 من أحدث أفلام موسم العيد في 20 دار عرض بقصور الثقافة في 18 محافظة بسعر موحد ومخفض للتذكرة 40 جنيها بحفلات تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الثانية صباح اليوم التالي، والدراما الغنائية "نوستالجيا 80/ 90" بمسرح السامر بدءا من مساء غد الاثنين وحتى الأربعاء 19 يونيو، وبقصر ثقافة القناطر يوم 20 يونيو.

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية بعدة محافظات منها بورسعيد والأقصر، وبرنامج "فرحتنا في لمتنا" بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.

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فرع ثقافة الإسكندرية بشاير الخير عيد الأضحى الإسكان البديل قصور الثقافة

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