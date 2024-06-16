طرق حفظ لحوم الأضاحي بطريقة صحيحة.. تعرف عليها

تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، يحتفل المسلمون بذبح الأضاحي، ومع توفر كمية كبيرة من اللحوم بعد عملية الذبح، يصبح من الضروري معرفة الطرق الصحيحة لتخزين الأضحية لضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها للاستهلاك المستقبلي.

في السطور التالية نقدم نصائح وإرشادات عملية لتخزين الأضحية بشكل صحي وآمن.

التبريد الفوري

بعد ذبح الأضحية، من المهم تبريد اللحم في أسرع وقت ممكن، يجب وضع اللحم في الثلاجة على درجة حرارة بين 0 و4 درجات مئوية لمدة 24 ساعة على الأقل، للسماح للألياف بالاسترخاء والتحسن قبل التجميد.

التقطيع والتقسيم

قبل تخزين اللحم في الفريزر، يفضل تقطيعه إلى أجزاء مناسبة حسب الاستخدام المستقبلي، يمكن تقسيمه إلى شرائح، مكعبات، أو قطع كبيرة، هذا يسهل استخدامه لاحقًا ويقلل من الحاجة لإذابة كمية كبيرة من اللحم في كل مرة.

التعبئة والتغليف

استخدام أكياس تجميد محكمة الإغلاق أو تغليف اللحم بورق التغليف البلاستيكي، ثم وضعه في أكياس بلاستيكية إضافية، يساعد في الحفاظ على جودة اللحم ومنع احتراق التجميد، يجب كتابة تاريخ التخزين ونوع القطعة على الأكياس لتسهيل التعرف عليها لاحقًا.

التجميد

يجب ضبط الفريزر على درجة حرارة -18 درجة مئوية أو أقل لتجميد اللحم بشكل صحيح. يمكن تخزين اللحم المجمد لمدة تصل إلى 6-12 شهرًا دون فقدان كبير في الجودة إذا تم تغليفه وتخزينه بشكل صحيح.

التذويب

عند الحاجة لاستخدام اللحم المجمد، يفضل تذويبه ببطء في الثلاجة بدلًا من تركه في درجة حرارة الغرفة، لتقليل خطر نمو البكتيريا، ويمكن أيضًا تذويبه باستخدام الميكروويف أو تحت الماء البارد، ولكن يجب طهيه فورًا بعد التذويب.

التنظيف والتعقيم

يجب التأكد من تنظيف وتعقيم جميع الأدوات والأسطح المستخدمة في تقطيع وتغليف اللحم، لمنع التلوث البكتيري وضمان سلامة اللحم.

التخزين المنفصل

يفضل تخزين أنواع مختلفة من اللحوم بشكل منفصل لتجنب اختلاط النكهات والروائح، ويمكن تخصيص رف معين في الفريزر للحوم الأضحية.