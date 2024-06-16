أمن البحيرة يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فى المجارى

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، جهودها لسرعة كشف غموض العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل ترعة الحاجر، بنطاق قرية درشاي التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة. تم نقل الجثمان لمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تم إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث، حيث تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بورود إخطار بالعثور على جثة شاب في بداية العقد الثالث من العمر داخل ترعة الحاجر بناحية قرية درشاي التابعة لدائرة المركز. تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

قام المستشار مينا أشرف، وكيل النائب العام، بالانتقال بصحبة السكرتير رامي حسب الله لإجراء المعاينة الأولية للجثمان. وتم اتخاذ قرار بعرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، بالإضافة إلى إجراء التحقيقات اللازمة حول الحادثة وظروفها وملابساتها.

وفي سياق متصل، أمر اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي بقيادة العميد محمد الشاذلي، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد علي شاكر، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، والنقيب زياد شعبان، معاون المركز، وذلك للمساهمة في سرعة التعرف على هوية الجثمان وأسباب الوفاة.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العام، وتم إصدار المحضر اللازم وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حول الحادثة وظروفها وملابساتها.