القاهرة الإخبارية ترصد إطلاق آليات الاحتلال النار على أحياء فى غزة رغم الحديث عن هدنة تكتيكية

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إنه على الرغم من تحدث الاحتلال الإسرائيلي عن هُدنة تكتيكية، إلا أنه سُمع منذ قليل دوي انفجارات في مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة ناجمة عن قيام المدفعية الإسرائيلية بقصف أحياء المدينة بالكامل.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" في مداخلة هاتفية له، أن المسيرات الإسرائيلية ما زالت تحلق بكثافة في مدينة رفح وتقوم بإطلاق نيرانها على المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى المناطق الغربية للمدينة، ويتحدث الآن عن سقوط 3 شهداء جراء نيران المسيرات.