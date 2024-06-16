رئيس نادى الأسير الفلسطينى: الاحتلال ينشئ سجونًا سرية لاحتجاز الفلسطينيين

قال عبدالله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات ويهدم المنازل خلال اعتقال الفلسطينيين، بدون وجه حق أو إخطار مسبق.

وأضاف "الزغاري" خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مئات المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وزادت بعد أحداث السابع من أكتوبر.

وأشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني إلى أن الاحتلال ينفذ عمليات الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين لتقويض حقهم في التعبير عن إرادتهم، وهذا امر مخالف للقانون.

ونوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يستخدم المحاكم العسكرية لشرعنة عمليات الاعتقال الإداري كسياسة عقابية بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نوع من الرقابة.

وأردف أن الاحتلال الإسرائيلي، ينشئ سجونًا سرية لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين وممارسة كل أنواع التعذيب بحقهم، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال تعاقب الشعب الفلسطيني داخل وخارج السجون.