الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صبا مبارك تبدأ تصوير أولى مشاهد "وتر حساس" في يوليو

صبا مبارك
صبا مبارك

تبدأ النجمة صبا مبارك وأبطال المسلسل الدرامي الجديد "وتر حساس" تصوير أولى مشاهد العمل في الأسبوع الأول من يوليو، استعداداً لعرضه على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم الأوف سيزون.

وانتهى المخرج وائل فرج من معاينة أماكن التصوير المختلفة واختيار الأبطال المشاركين في العمل، استعداداً لبدء التصوير. وكان النجم محمد علاء آخر المنضمين لبطولة المسلسل، ويعد مسلسل "وتر حساس" العمل الثاني الذي يجمع صبا مبارك ومحمد علاء بعد مشاركتهما في موسم الأوف سيزون الماضي بمسلسل "بين السطور".

قائمة أبطال مسلسل وتر حساس 

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة ومقرر عرض العمل في موسم الأوف سيزيون وتحديدًا قبل نهاية العام 2024.

الفنانة صبا مبارك صبا مبارك صبا مبارك وتر حساس وتر حساس مسلسل وتر حساس

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