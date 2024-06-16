الأحد 16 يونيو 2024
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"مصر الخير" تتولى ذبح الأضاحى نيابة عن المتبرعين فى 66 مجزرًا

جريدة الدستور

بدأت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، اليوم، ذبح الأضاحي الموكل لها من آلاف المتبرعين على مستوى الجمهورية، التى تستمر حتى عصر رابع يوم العيد، حيث تم التعاقد مع ٦٦ مجزرًا على مستوى الجمهورية، وتتولى المكاتب الميدانية بالمحافظات التوزيع وإيصال اللحوم للمستحقين لكل النجوع والقرى والمناطق النائية والحدودية.

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وقال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة بدأت في ذبح الأضاحي ضمن حملة صك الأضحية في 66 مجزرًا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المؤسسة ومديريات الطب البيطري للكشف على الأضاحي قبل عملية الذبح للتأكد من مطابقتها لمواصفات الذبح الشرعي.

وأشار إلى أن عملية شراء الصكوك مفتوحة حتى 12 ظهر غد الإثنين من أجل منح المتبرعين الفرصة في شراء الصكوك التي يرغبون فيها.

 

صك الأضحية 

وقال محمود المصري، مدير حملة صك الأضحية بمصر الخير، إن المؤسسة تتولى ذبح الأضاحي نيابة عن المضحين من المتبرعين في كل أنحاء الجمهورية، وخلال أيام التشريق التي بدأت من اليوم وتنتهي عصر رابع يوم العيد.

وأضاف المصري، أن آلاف الأسر ستصلهم اللحوم من أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقد وصل عدد الصكوك إلى 30 ألف صك حتى الآن، فيما وصل عدد رءوس القرية حوالي 70 رأس قرية، حيث يقوم المتبرع بذبح رأس ماشية كاملة لقرية، ويستطيع أن يوجهها إلى قرية بعينها، مشيرًا إلى أن أغلب المتبرعين يوكلون مؤسسة مصر الخير في اختيار القرى والمستحقين، كما وكلتهم بالذبح، حيث تمتلك المؤسسة قاعدة بيانات فى 27 محافظة، فتستطيع تحديد  الأولويات وفق القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار المصري، إلى أنه بالنسبة لكيلو الصدقة فالهدف منه هو إتاحة إمكانية التبرع للشخص الذي لا يمتلك قدرة مالية تمكنه من التبرع بصك الأضحية، حيث تلبي رغبته في المساهمة وإيصال كيلو من اللحوم للأسرة المستحقة، لذا فإطلاق كيلو الصدقة جاء ليناسب هذه الفئة، حيث تجمع قيمة التبرعات المخصصة للحوم الصدقات ويتم ذبح رؤوس الماشية بشكل مساوي لقيمة التبرع.

وتابع المصري، أن المكاتب الميدانية للمؤسسة في جميع محافظات الجمهورية تعمل عن كثب خلال الأيام الجارية وحتى رابع يوم العيد، حيث يسهم أكثر من 400 موظف ومئات المتطوعين في المحافظات، كما يعملون ما بين المجازر ونقل الرؤوس الحية بين مختلف أنحاء المحافظات، فضلًا عن الجمعيات القاعدية الشريكة التي يصل عددها إلى 1200 جمعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

محمود المصري صك الأضحية مصر الخير التحالف المتبرعين

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