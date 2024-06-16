رئيس مياه الشرب يتفقد بعض مواقع العمل للتأكد من كفاءة التشغيل والصيانة

هنأ المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج فى جولة بمحطة مياه سوهاج غرب المرشحة ومحطة مياه ناصر النقالى ومحطة مياه جزيرة محروس المدمجة ومحطة رفع صرف صحى الكاشف ومحطة رفع صرف صحى المساعدة، وذلك للاطمئنان على كفاءة التشغيل وجاهزية المحطات وفرق الصيانة خلال ايام عيد الاضحى المبارك.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن فرق المناوبة تابعت محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى جميع مراكز المحافظة للتأكد من جاهزية المحطات لتلبية متطلبات المواطنين ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا.

الجدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت فى وقت سابق رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الأضحى المبارك من خلال استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك جاهزية فرق الصيانة والشبكات والصيانة والإصلاح واستمرار عمل مسئولى شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة.

كما اجتمع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بمسئولى الشركة من رؤساء قطاعات ورؤساء مناطق ومديرى عموم لبحث الاستعدادات النهائية للقطاعات ولغرفة الطوارئ والأزمات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخطة كل قطاع من خلال فترة أيام العيد للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى والجدية في العمل واليقظة التامة من خلال اللجان المشكلة للتعامل الفورى مع أى أحداث قد يتعرض لها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين من خلال غرفة الطوارئ والأزمات بالشركة والمدعمة بأحدث الأجهزة الحديثة والإنترنت فائق السرعة لتحقيق التواصل الفورى والبث المباشر للأحداث الطارئة حين وقوعها كما تم ربط غرفة الأزمات والطوارئ بغرفة الأزمات والطوارىء بوزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام محافظة سوهاج بالإضافة الى ربط غرفة الطوارئ داخليا بالخط الساخن 125 وجميع قطاعات الشركة الفنية، لتحقيق الترابط بين جميع المتعاملين فى حل الأزمات وتوفير المعلومات الصحيحة والفورية لاتخاذ القرار الصحيح وحل جميع المشكلات فى أسرع وقت ممكن كما شدد رئيس مياه سوهاج على مراجعة خطة الشركة لتوفير مياه الشرب النقية بالمناطق التى تعانى من ضعف ضغوط المياه موجهًا بتوفير سيارات مياه تحت الطلب بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ وتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقًا للخطة الموضوعة.

وناشد المواطنين بترشيد استهلاك المياه وحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الاضاحى داخلها فهذا قد يعرضها للانسداد واضاف إن العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج يبذلوا جهودا غير عادية خلال ايام العيد ويواصلون العمل بكل جهد.