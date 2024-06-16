وسط أنقاض الدمار.. غياب ملامح الفرح بعيد الأضحى فى غزة

غابت مظاهر الفرحة عن قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل للشهر التاسع على التوالي، حيث أدى أهالي القطاع اليوم الأحد صلاة عيد الأضحى المبارك على أنقاض المنازل المدمرة.

صلاة عيد الأضحى المبارك وسط ركام المنازل

وأدى الفلسطينيون في غزة، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، على أنقاض المنازل المدمرة وفوق الركام، وزاروا مقابر الشهداء، وسط أجواء من الحزن على فراق الأحبة.

وفي جباليا، أدى مئات الفلسطينيين، صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط ركام المنازل الذي أحاط بهم من كل جانب، وما زالت تحيط بهم أجواء حرب مدمرة يشنها عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 9 أشهر، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

الشعب الفلسطيني لن يستسلم للاحتلال الإسرائيلي

وقال خطيب المسجد الأقصى الدكتور عكرمة صبري، إن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للاحتلال الإسرائيلي، وسيظل صامدًا على أرضه، منوهًا بأن قوات الاحتلال مارست عمليات تضييق على المصلين فجر اليوم لتقليل أعدادهم.

وأضاف خطيب المسجد الأقصى، أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين، متابعًا: الاحتلال المتغطرس حرمنا من إحياء عيد الأضحى المبارك، وحال بيننا وبين التقرب إلى الله.

وأوضح خطيب المسجد الأقصى، أن الاحتلال يحاول كسر عزيمة أهل غزة، لكنه لن يفلح في ذلك.

قصف تجمعات جيش الاحتلال في محور "نتساريم"

يمر العيد على غزة وهي تحت العدوان المستمر منذ 9 أشهر، بعدد شهداء يقترب من 38 ألف شهيد، فيما تواصل المقاومة تصديها لجيش الاحتلال في مختلف محاور التوغل، مكبدة إياه خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، عن قصف تجمعات جيش الاحتلال في محور "نتساريم" في غزة برشقة صاروخية، فضلًا عن قصف قوات الاحتلال في محيط موقع صوفا العسكري برشقة صواريخ.

كما أعلنت الفصائل، عن تمكنها من إيقاع قوة إسرائيلية متوغلة في الحي السعودي غرب رفح الفلسطينية بكمين محكم وسقط أفرادها بين قتيل وجريح.

أداء صلاة العيد فوق ركام المسجد في مشهد مأساوي

دمر الاحتلال الإسرائيلي عشرات المساجد الكبرى داخل قطاع غزة، من خلال القصف المُتواصل على مدار الأشهر الماضية، بزعم وجود أنفاق أسفلها، دون إثبات ذلك.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات ترصد قيام أهالي غزة من الشبان والأطفال المحاصرين بأداء صلاة العيد فوق ركام المسجد في مشهد مأساوي، يوضح الوضع المتدهور الذي وصل إليه القطاع.