تعرفي على طريقة عمل الكبدة

تحتفل ربات البيوت بعيد الأضحى 2024 وتبحث عن وصفات الأطعمة التي تتماشى احتفالا بتلك المناسبة الدينية العظيمة.

وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الكبدة في عيد الأضحى 2024 لأنها من أكثر الوصفات التي تحب ربات البيوت أن تقدمها لأسرهن فهى من أشهر الأكلات الرئيسية التي تقدم على السفرة المصرية احتفالا بعيد الأضحى 2024.



ويقدم الدستور في التقرير التالي طريقة عمل الكبدة بأكثر من طريقة فتابعونا.

طريقة عمل الكبدة بالبصل المكرمل:

مقادير الكبدة بالبصل المكرمل:

البصل: يقطع إلى شرائح رفيعة، ثم تفصل الشرائح إلى حلقات، يفضل استخدام البصل الأصفر، لكن البصل الأبيض يعمل أيضًا.

زيت الزيتون: يمكنك أيضًا استخدام الزبدة إذا كنت ترغب في ذلك.

الكبدة

استخدم الملح والفلفل الأسود، ومسحوق الثوم، والبابريكا المدخنة.

طريقة عمل الكبدة بالبصل المكرمل:



ابدأ بالبصل قطعه إلى شرائح، ثم افصل الشرائح إلى حلقات، ثم اطهي الحلقات في زيت الزيتون حتى تتكرمل، يستغرق هذا وقتًا أطول من طهي الكبد، يجب أن تتوقع طهي البصل لمدة من 7-8 دقائق تقريبًا.

بمجرد طهي البصل، ضعه جانبًا.

لتحضير الكبد جففيها بمنشفة ورقية، ثم رشيها بالبهارات، امسح المقلاة بعناية باستخدام مناشف ورقية (ستكون ساخنة)، وأضف المزيد من الزيت، واطهي الكبد.

قم بطهيها لفترة وجيزة حوالي 3 دقائق لكل جانب على نار متوسطة، عندما تنضج ضعيها في أطباق، وزينيها بالبصل ثم قدميها.



الطريقة الثانية لعمل الكبدة:

المقدير:



نصف كيلو من الكبدة المقطعة إلى شرائح.

كمية من الفلفل الأخضر والأحمر المقطعة إلى شرائح طولية.

ثمرة من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم.

خمس فصوص من الثوم المفروم فرمًا ناعمًا.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الشطّة.



طريقة التحضير:



يتم غسل الكبدة جيدًا بالماء، ومن ثم يتم تصفيتها جيدًا، ثم يتم وضع الكبدة في مزيج من الخل والليمون والملح والفلفل الأسود والشطة الحارة.

قومي بتقليب كل من الثوم والبصل معًا في مقلاة على النار، ثم تتم إضافة كل من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر ويتم المزج جيدًا.

توضع الكبدة في المزيج، ثم تضاف الطماطم المقطعة، ويتم التقليب على النار الهادئة، مع التقليب من آن لآخر لمدة 10 دقائق إلى تمام نضج الكبدة.

الطريقة الثالثة لعمل الكبدة:



يتم غسل الكبدة جيدًا بالماء والخل، ثم تتم تصفية الكبدة جيدًا بالماء.

ضعي الكبدة في وعاء به كل من الملح والفلفل الأسود والليمون والكمون.

يتم تتبيل الكبدة جيدًا، ثم يتم اضافة كل من الفلفل الأخضر والثوم والبصل في صينية، وتتم إضافة إلى مقدار من زيت الزيتون.

يتم تغطية الصينية بورق الألمونيوم، ثم يتم وضع الصينية في الفرن، ثم يتم تسخين الفحمة على النار، وتوضع في فنجان حراري مضاف إليه القليل من الزيت النباتي.

تترك الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة تقريبًا، ثم يوضع الفنجان بالفحمة في الصينية، ثم تعاد تغطية الصينية، وتدخل الفرن لمدة ربع ساعة تقريبًا إلى تمام نضج الكبدة.

تخرج من الفرن وتقدم مع سلطة البقدونس بالطحينة.

طريقة رابعة لعمل الكبدة الاسكندراني:

مقادير عمل الكبدة الاسكندراني:



نصف كيلو من الكبدة البلدي.

ومقدار فنجان من الخل.

عدد 5 فصوص ثوم.

واحدة فلفل حار أو حلو حسب الحاجة.

ملح.

فلفل اسود.

كزبرة.

كمون.

رشة جوز الطيب.

زيت.



طريقة التحضير:



نقوم بتقطيع الكبدة شرائح متساوية.

في إناء على النار ضعي كمية الزيت ومن ثم فصوص الثوم.

نقوم بتقليب الثوم في الزيت سويًا حتى يتم ذبلان الثوم.

ومن ثم نضيف قطع الفلفل المتقطعة سابقا ومن ثم نقوم بتقليبها مع الثوم.

نقوم بوضع الخل ومن ثم وضع الكبدة على الثوم والفلفل ونقلبهم جيدًا حتى يتغير لون الكبدة للون المعروف عند تناولها.

نضع التوابل الخاصة بالكبدة السابق تحضيرها في المكونات.

نقوم بالتقليب مع وضع كمية بسيطة للغاية من فنجان الماء الساخن ونتركها على النار حتى تستوي تمامًا.

يتم تقديمها مع الطحينة والمكرونة بالصلصة الحمراء وبالهنا والشفا.