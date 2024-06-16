نادى الأسير الفلسطينى: 9300 معتقل فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي 9300 فلسطيني في سجونها، بينهم ما لا يقل عن 75 امرأة، ونحو 250 طفلًا.

ونوه نادي الأسير، في بيان صدر اليوم الأحد، بأن هذا العدد من المعتقلين لا يشمل جميع المعتقلين من غزة، والذين يقدر عددهم بالآلاف، وكانت إدارة السجون أعلنت عن احتجاز 899، تحت تصنيف المقاتل غير شرعي.

وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين يبلغ أكثر من 3400.

وأوضح أن من بين إجمالي المعتقلين نحو 600 معتقل، ما بين من يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، ومن يطالب الاحتلال بإصدار أحكام مؤبدة بحقهم.