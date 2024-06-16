الشباب والرياضة: تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع فى الفترة من 2018 حتى الآن

تلقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عدة تقارير من جميع قطاعات الوزارة المعنية بالأنشطة والمبادرات الشبابية والرياضية ما تحقق على مستوى تنفيذ الأنشطة والمبادرات الشبابية والرياضية، وذلك في ضوء اعتماد الخطة التنفيذية للأنشطة والمبادرات الشبابية والرياضية التي تنطلق مع بداية العام المالي الجديد ويبدأ في الأول من يوليو لعام 2024.

وتضمنت التقارير الصادرة في هذا الشأن أنه تم تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع ومبادرة بجميع المجالات وعلى مستوى جميع المحافظات، في الفترة من عام 2018 حتى الآن، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الأنشطة والفعاليات للشباب والنشء بمختلف المحافظات.

وأتاحت هذه البرامج والأنشطة مشاركة أكثر من 17 مليون فرصة مشاركة على مدار العام من النشء والشباب والفتيات وجميع أفراد الأسرة المصرية، وارتكزت على الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية، معتمدة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتضمن بناء الإنسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قطاع البطولة لأقصى طموح للدولة المصرية وتعزيز وتطوير المشاركات المصرية في البطولات، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي.

وحصلت العديد من المبادرات التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة على الرعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنها: أوليمبياد الطفل المصري، احتفالية قادرون باختلاف، إبداع للجامعات- مراكز الشباب، منحة ناصر للقيادة الدولية، تصدوا معنا، دوري مراكز الشباب.

وذلك فضلًا عن المبادرات التي تحظى برعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية ومنها: البرنامج القيادي لتمكين الفتاة ريحانة، بداية حلم، اليوم العالمي للمرأة.

وكذلك المبادرات التي تحظى برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ومنها: بالعربي talent، مهرجان أطفال العالم، مشواري، طوّر وغيّر، وملتقى الذكاء الاصطناعي الدولي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى المبادرات والأنشطة والمشروعات لدعم تمكين الشباب وتسهم في تأهيله لسوق العمل من خلال برامج لتنمية وتطوير مهارته، بالإضافة إلى تقديم المشورة المهنية ومنها مبادرات تكنولوجية لتأهيل الشباب لسوق العمل، مشواري، دورات تدريبية وحرفية وتنمية مهارات الشباب، مبادرات تكنولوجية لتأهيل الشباب لسوق العمل، مراكز التنمية الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحدات تطوير الأعمال "رواد النيل" بالتعاون مع البنك المركزي.

ومن برامج تنمية المهارات الثقافية والفنية: احتفالات أوركسترا الشباب والرياضة - الاحتفال بالأعياد القومية - الاحتفال باليوم العالمي للمرأة - الاحتفال باليوم العالمي للشباب، حملات للتوعية بمفهوم إدارة ومواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ريحانة - بداية حلم - الأندية الثقافية (للنشء - الشباب) بمراكز الشباب، المشروع القومي للتوعية بإنجازات الدولة المصرية تحت شعار "الجمهورية الجديدة"- مسابقة حلم الجمهورية الجديدة، كنوز مصرية - أطفال العالم يلتقون، خطوة نحو حياة أفضل، صالون رؤي الشباب - أهل مصر- مبادرة أخلاقنا - قيم وحياة.



وأيضًا البرامج الخاصة باللياقة البدنية وممارسة الرياضة ومنها: مبادرة الرياضة أسلوب حياة، مبادرة دراجتك صحتك، دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية لخماسي كرة القدم، الماراثونات (الجري - المشي - الدراجات)، ألف حلم ألف بنت، مشروع أوليمبياد (الطفل المصري/ المحافظات الحدودية)، وبرامج نشر ثقافة التطوع والعمل العام، برامج التشجير، مدن ملونة، اليوم العالمي للشباب - اليوم العالمي للبيئة - اتحضر للأخضر، وتنمية النشء في المناطق البديلة للعشوائيات تحت شعار "ابدأ معانا".