الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تخرج 23 متدربة من دورة التدريب على حفظ السلام بأكاديمية الشرطة (صور)

دورة على عمليات حفظ
دورة على عمليات حفظ السلام

نظمت أكاديمية الشرطة (كلية التدريب والتنمية "المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام) احتفالًا بمناسبة انتهاء فعاليات الدورة التدريبية بعنوان (دور المرأة كعنصر شرطي أو مدني في مهام حفظ السلام) وعقدت بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، خلال الفترة من 18/5/2024م وحتى 14/6/2024م، للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية بمشاركة (23) متدربة من الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية يمثلن (23) دولة أفريقية.

وحضر الحفل اللواء مدير كلية التدريب والتنمية، بالإنابة عن اللواء/ مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، والسفير/ الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات وضباط كلية التدريب والتنمية "المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام".

 وخلال كلمته التي ألقاها نقل لهم اللواء/ مدير كلية التدريب والتنمية تحيات وزير الداخلية واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكدًا على حرص وزارة الداخلية، على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفُل تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية، تحقيقًا لفعالية أدائهم أثناء الاضطلاع بمهامهم السامية في بعثات حفظ السلام الدولية.. لاسيما وقد ارتكز برنامج الدورة التدريبية على الدمج بين الجانب النظري والعملي لضمان اكتساب المتدربات المهارات والقدرات اللازمة في مجال تفعيل دور المرأة وتمكينها كفاعل رئيسي في الأمن والسلم.

ومن جانبه أكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ومن بينها أكاديمية الشرطة، وأن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب ونشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربات برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا مواكبًا لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني، بمحاوره المختلفة وشارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكى الواقع المعاصر.

وعبرت المتدربات عن سعادتهن البالغة بتلقي تلك الدورات في مصر، وقد قدمن الشكر الجزيل لما شاهدنه من قدرات فائقة في مجالات التدريب الأمني، ولحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية. وأكدن أن تلك الدورات ستكون لها أثر كبير في تنمية قدراتهن في مجال العمل الأمني. وفي نهاية الاحتفال، تم تكريم أوائل المتدربات ومنحهن شهادات التقدير والتفوق.

 

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