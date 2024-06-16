مزاد لبيع محلات ووحدات إدارية وصيدلية في بني سويف يوليو المقبل

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن موافقتها على طرح 11 محلا تجاريا و5 وحدات إدارية تتراوح مساحتها بين 30 و60 مترا مربعا، وصيدليات بمساحات تتراوح 14 متر مربع إلى 98 متر مربع بجهاز مدينة بني سويف الجديدة.

وأفادت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه ستعقد جلسة المزاد العلني بمقر الجهاز المدينة يوم الأحد 28 يوليو المقبل، كما يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيها عن كل محل أو صيدلية أو وحدة إدارية.

أوضحت أنه يتم سداد تأمين دخول بمبلغ 50000 ألف جنيه عن كل محل في موعد غايتة، بينما يصل قيمة دخول التأمين لصيدلية بقيمة 10000 ألف جنيه، بينما يصل قيمة التأمين لدخول الوحدات الإدارية المهنية بقيمة 25000 ألف جنيه في موعد غايتة في موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية.

وفيما يخص الاشتراطات الفنية والمالية

اشترطت هيئة المجتمعات العمرانية أن يتم استكمال نسبة سداد 10 % وإضافة 1% مصاريف إدارية و0.05% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية وذلك فور رسو المزاد لكل محل أو صيدلية، كما يتضمن سداد المستحقات المالية استكمال سداد نسبة 25% وإضافة 1% مصاريف إدارية ونسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد لكل وحدة إدارية ومهنية.

أضافت أن سداد نسبة 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقي المستحقات المالية يتم سدااده بنظم تقسيط ميسرة.

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين الدخول في المزاد المعانية على الطبيعية في مواعد العمل الرسمية، حيث يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.