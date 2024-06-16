الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مزاد لبيع محلات ووحدات إدارية وصيدلية في بني سويف يوليو المقبل

محلات تجارية بني
محلات تجارية بني سويف الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن موافقتها على طرح 11 محلا تجاريا و5 وحدات إدارية تتراوح مساحتها بين 30 و60 مترا مربعا، وصيدليات بمساحات تتراوح 14 متر مربع إلى 98 متر مربع  بجهاز مدينة بني سويف الجديدة. 

وأفادت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه ستعقد جلسة المزاد العلني بمقر الجهاز المدينة يوم الأحد 28 يوليو المقبل، كما يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيها عن كل محل أو صيدلية أو وحدة إدارية. 

أوضحت أنه يتم سداد تأمين دخول بمبلغ 50000 ألف جنيه عن كل محل في موعد غايتة، بينما يصل قيمة دخول التأمين لصيدلية بقيمة 10000 ألف جنيه، بينما يصل قيمة التأمين لدخول الوحدات الإدارية المهنية بقيمة 25000 ألف جنيه في موعد غايتة في موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية. 

جهاز مدينة بنى سويف الجديدة يكرم الأمهات المثاليات

رئيس جهاز بني سويف الجديدة: 500 مليون تكلفة تنفيذ محطة المعالجة

رئيس جهاز بني سويف الجديدة يقود حملة لإزالة المباني المخالفة (صور)

رئيس جهاز بنى سويف الجديدة يعلن تنفيذ أعمال المرافق بالأحياء السكنية

وفيما يخص الاشتراطات الفنية والمالية

اشترطت هيئة المجتمعات العمرانية أن يتم استكمال نسبة سداد 10 % وإضافة 1% مصاريف إدارية و0.05% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية وذلك فور رسو المزاد لكل محل أو صيدلية، كما يتضمن سداد المستحقات المالية استكمال سداد نسبة 25% وإضافة 1% مصاريف إدارية ونسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد لكل وحدة إدارية ومهنية. 

أضافت أن سداد نسبة 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقي المستحقات المالية يتم سدااده بنظم تقسيط ميسرة.

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين الدخول في المزاد المعانية على الطبيعية في مواعد العمل الرسمية، حيث يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. 

بني سويف طرح محلات صيدلية وحدات ادراية مهنية يوليو المقبل جلسة المزاذ العلني

مواد متعلقة

رئيس جهاز بني سويف الجديدة: 500 مليون تكلفة تنفيذ محطة المعالجة

رئيس جهاز بني سويف الجديدة يقود حملة لإزالة المباني المخالفة (صور)

جهاز مدينة بنى سويف الجديدة يكرم الأمهات المثاليات

رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتابع مشروعات الإسكان والخدمات وأعمال الزراعة

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

فجر عيد الأضحى.. آخر كلمات صدام حسين قبل إعدامه

كشف لغز التعدى على كلب بسلاح أبيض فى حدائق القبة

الإدارة العامة للجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

إسرائيل تعلن عن "هدنة تكتيكية" يومية فى جنوب غزة للسماح بدخول المساعدات