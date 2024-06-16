الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ أسوان والقيادات السياسية والتنفيذية والأمنية بعيد الأضحى

توجه الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، إلى ديوان محافظة أسوان، لتقديم التهنئة للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبر اللواء أشرف عطية عن شكره وامتنانه للتهنئة، التي تؤكد روح الإخاء والمحبة. ومن جانبه، أعرب الأنبا عمانوئيل عن حرصه لتقديم التهنئة، وأن الشعب المصري كيان واحد، والمشاركة المتبادلة في جميع المناسبات هي دليل حي على ذلك.

وفي سياق متصل، توجه صاحب النيافة، إلى القيادات الأمنية، من مديرية أمن أسوان، وقطاع أسوان العسكري، حيث أكد مطران الإيبارشية أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للسلام والمحبة والمواطنة، ورمزًا للوحدة والاستقرار، والنسيج الوطني الواحد، لافتًا إلى أن المناسبات والأعياد الدينية في مصر، تؤكد روح المحبة والمودة والتسامح، التي تؤلف بين قلوب المصريين جميعًا، داعيًا الله العلى القدير أن يحفظ مصرنا الغالية، وشعبها العظيم في أمن وأمان واستقرار ورخاء.

كما قام الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، يصاحبه وفد يمثل الكنيسة الكاثوليكية بأسوان بزيارة جامعة أسوان، للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبالهم الأستاذ الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والأستاذ الدكتور لؤي سعدالدين نصرت، نائب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد مهلل، نائب رئيس الجامعة.

وعبر رئيس جامعة أسوان، عن سعادته وتقديره لهذه الزيارة، التي تأتي تأصيلًا لمعانى المحبة والأخوة، حيث قدم نيافة الأنبا عمانوئيل أطيب التهاني القلبية لأسرة الجامعة، ولعموم المسلمين بعيد الأضحى المبارك، داعيًا أن يعيده الله بالخير والسلام والأمن والأمان على مصرنا الحبيبة، والعالم أجمع.

كذلك، استقبل الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، نيافة الأنبا عمانوئيل، والوفد الكنسي المرافق له، حيث قدم نيافته التهنئة لرئيس الجامعة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ورحب رئيس جامعة الأقصر بصاحب النيافة، وممثلي الكنيسة، معربًا عن اعتزازه وتقديره لتلك الزيارات، التي تعكس مدى قوة الروابط، والمشاعر الأخوية، والسماحة الدينية، التي تميز المصريين.

وأكد الأنبا عمانوئيل خلال اللقاءات على روح المحبة والمودة، التي تجمعنا كنسيج وطني واحد، موضحًا أن تلك المناسبات فرصة، لتأكيد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع.

وأعرب المطران عن الفخر والامتنان، لما تنعم به المحافظتين بوجود جامعات، تبث روح العلم والثقافة، تحت قيادة حكيمة وواعية لمتطلبات أسواق العمل في محيط بلادنا.