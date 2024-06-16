مصرع طفل دهسًا تحت عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بأسوان

لقى طفل عند مزلقان كلية الهندسة بمدينة أسوان، اليوم الأحد، تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل حول الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم قطار بشخص أثناء عبوره شريط مزلقان كلية الهندسة ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ لنقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينته، وبالفحص تبين مصرع طفل يدعى مصطفى محمد عوض يبلغ من العمر 12 سنة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.