الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا حصر لها.. فوائد تناول الكوارع فى عيد الأضحى 2024

الكوارع
الكوارع

بمناسية عيد الأضحى المبارك لعام 2024، هناك إقبال كبير في تناول اللحوم خاصة الكوارع وهذه الأكلات من ضمن طقوس احتفال المصريين بالعيد.

على الرغم من فوائد اللحوم الكثيرة وأيضًا الكوارع، إلا أن البعض يجهل فوائد تناول الكوارع، لذلك يرصد "الدستور" في تقريره فوائد تناول الكوارع فى عيد الأضحى 2024 للعظام والشعر والأظافر، وفقًا لموقع "healthybuilderz" الطبي.

txt

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكوارع في عيد الأضحى 2024 بوصفات مختلفة

صحة العظام والشعر والأظافر 

الجيلاتين الذي تحصل عليه عند تناول الكوارع مفيد لصحة العظام، لأنه غني بالبروتين الذي يحتوي على الحمض الأميني التربتوفان، والذي يساعد في مقاومة هشاشة العظام عن طريق تعزيز الكولاجين في العظام والمساعدة في تقليل الألم والالتهابات.

وبالرغم من ذلك، فإن الجيلاتين يقوي الأظافر ويساعد على نمو الشعر، ويساعد الكولاجين أيضًا على تحسين مرونة بشرتك وله خصائص مضادة للشيخوخة.

فوائد تناول الكوارع فى عيد الأضحى 2024

المعادن الموجودة في الكوارع

تحتوي الكوارع على الزنك والمغنيسيوم الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة لمحاربة الأمراض، وتحتوي على الفوسفور الذي يحتاجه الجسم لبناء العظام والأسنان، بينما يعتبر السيلينيوم أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة.

فوائد تناول الكوارع فى عيد الأضحى 2024

الفوائد الصحية للعظام

عند تناول الكوارع ستساهم على تقوية العظام، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، وهو عنصر حيوي لقوة العظام، والشيء الرائع الآخر في الأطعمة الغنية بالكالسيوم هو أنها تساعد في الأداء الصحي للقلب والعضلات والأعصاب.

وتحتوي الكوارع على البروتين الذي يحتاجه جسمك لتقوية المناعة، ويساعد البروتين في إنتاج الخلايا التي تشكل العضلات والعظام والدم والجلد والغضاريف، ويساعد البروتين أيضًا جهاز المناعة على العمل في أفضل حالاته ويساعد في الدفاع عن الجسم ضد الأمراض.

فوائد تناول الكوارع فى عيد الأضحى 2024 
الكوارع فوائد تناول الكوارع عيد الأضحى الأضحى جهاز المناعة

مواد متعلقة

رغم الدمار.. الفلسطينيات يصنعن كعك العيد على أنقاض منازلهن (صور)

قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على فوائد اللحم الضاني

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم خلال الساعات المقبلة

المصريون يفعلون نظام "بعد العيد إن شاء الله".. القصة الكاملة

لربات البيوت.. إزاي تفرقي بين اللحم البلدي والمستورد في عيد الأضحى؟

لكسر الروتين.. إزاي تقضي عيد الأضحى في البيت؟

للصائمين.. تفاصيل حالة الطقس يوم عرفة السبت 15 يونيو 2024

قبل عيد الأضحى.. اعرفي طريقة عمل الحمام المغربي في البيت

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

فجر عيد الأضحى.. آخر كلمات صدام حسين قبل إعدامه

كشف لغز التعدى على كلب بسلاح أبيض فى حدائق القبة

الإدارة العامة للجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

إسرائيل تعلن عن "هدنة تكتيكية" يومية فى جنوب غزة للسماح بدخول المساعدات