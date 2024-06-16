لا حصر لها.. فوائد تناول الكوارع فى عيد الأضحى 2024

بمناسية عيد الأضحى المبارك لعام 2024، هناك إقبال كبير في تناول اللحوم خاصة الكوارع وهذه الأكلات من ضمن طقوس احتفال المصريين بالعيد.

على الرغم من فوائد اللحوم الكثيرة وأيضًا الكوارع، إلا أن البعض يجهل فوائد تناول الكوارع، لذلك يرصد "الدستور" في تقريره فوائد تناول الكوارع فى عيد الأضحى 2024 للعظام والشعر والأظافر، وفقًا لموقع "healthybuilderz" الطبي.

صحة العظام والشعر والأظافر

الجيلاتين الذي تحصل عليه عند تناول الكوارع مفيد لصحة العظام، لأنه غني بالبروتين الذي يحتوي على الحمض الأميني التربتوفان، والذي يساعد في مقاومة هشاشة العظام عن طريق تعزيز الكولاجين في العظام والمساعدة في تقليل الألم والالتهابات.

وبالرغم من ذلك، فإن الجيلاتين يقوي الأظافر ويساعد على نمو الشعر، ويساعد الكولاجين أيضًا على تحسين مرونة بشرتك وله خصائص مضادة للشيخوخة.

فوائد تناول الكوارع فى عيد الأضحى 2024

المعادن الموجودة في الكوارع

تحتوي الكوارع على الزنك والمغنيسيوم الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة لمحاربة الأمراض، وتحتوي على الفوسفور الذي يحتاجه الجسم لبناء العظام والأسنان، بينما يعتبر السيلينيوم أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة.

فوائد تناول الكوارع فى عيد الأضحى 2024

الفوائد الصحية للعظام

عند تناول الكوارع ستساهم على تقوية العظام، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، وهو عنصر حيوي لقوة العظام، والشيء الرائع الآخر في الأطعمة الغنية بالكالسيوم هو أنها تساعد في الأداء الصحي للقلب والعضلات والأعصاب.

وتحتوي الكوارع على البروتين الذي يحتاجه جسمك لتقوية المناعة، ويساعد البروتين في إنتاج الخلايا التي تشكل العضلات والعظام والدم والجلد والغضاريف، ويساعد البروتين أيضًا جهاز المناعة على العمل في أفضل حالاته ويساعد في الدفاع عن الجسم ضد الأمراض.