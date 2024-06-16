الكتب والتعيينات ومشاكل المكافآت.. أبرز الملفات أمام وزير التعليم الجديد

يعكف الدكتور مصطفى مدبولي على تشكيل حكومته الجديدة؛ التي من المرتقب أن تحلف يمينها الدستورية أمام الرئيس خلال أيام، ويتزامن ذلك مع بداية تطبيق موازنة العام المالي الجديد 2024/ 2025 التي أقرها البرلمان قبل أسبوعين، وحدد فيها خطة الحكومة للعام المقبل ومن بيينها خطة وزارة التعليم.

وحسب تقرير الموازنة العامة الجديدة الذي أقره البرلمان، تبرز مجموعة من المشكلات التي تواجه الوزارة الجديدة وأهمها الكتاب المدرسي والتعيينات المرتقبة والمكافآت وغيرها.

ووفقًا للتقرير البرلماني يلتزم وزير التعليم الجديد بإيجاد طرق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي، لضمان تداوله بين التلاميذ لأكثر من عام دراسي، وذلك أسوة بالنظام المتبع في بعض الدول، مع منح حافز مادي للتلميذ الذي يقوم بتسليم الكتاب المدرسي في نهاية العام بحالة جيدة.

التعيينات الجديدة

كما أوصى البرلمان بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين 30 ألف معلم ومعلمة ممن اجتازوا مسابقة المعلمين الجدد، والتأكيد على تخصيص المبالغ المالية للتغذية المدرسية وتقدر بنحو 6.4 مليار جنيه، وذلك نظرًا لأهميتها في الحفاظ على صحة التلاميذ.

كما شدد البرلمان على ضرورة إعداد دراسة خاصة بالعمالة المؤقتة اللازمة للإدارات التعليمية والتكلفة الفعلية لتعيينهم، وعرضها على وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لتعيينهم، مع إعادة هيكلة الجهات المسئولة عن محو الأمية وتعليم الكبار لمنع ازدواجية الصرف.

مشاكل المكافآت

وألزم البرلمان وزارتي التعليم والمالية بمتابعة صرف حوافز الإثابة والتطوير ومكافأة الامتحانات بالمدريات التعليمية على مستوى الجمهورية، خاصة وأن الدولة قد خصصت هذه المبالغ للمديريات ليتم صرفها للمعلمين، ومع ذلك ورد للبرلمان العديد من الشكاوى بعدم الصرف لبعص المعلمين داخل الإدارة الواحدة.

وفي إطار تحسين أداء الوزارة أكد البرلمان أيضًا على ضرورة القضاء على المشكلات التي تؤدي إلى تعطيل الأداء الإداري للوزارة، وأبرزها تقادم ماكينات التصوير، ونقص الأوراق والأحبار والطابعات اللازمة للتشغيل.

وتشهد موازنة العام المالي الجديد 2024/ 2025 زيادة ملحوظة في ملفات الدعم، وفي مقدمتها زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 20%؛ وتخصيص 215 مليار جنيه للمعاشات و40 مليارًا لـ"تكافل وكرامة"، و23 مليارًا لدعم الصادرات.

ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة 5.05 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي مصروفاتها نحو 6.4 تريليون جنيه، توجه 495.6 مليار جنيه للصحة و858 مليارًا للتعليم ويوجه نحو 139.5 مليار جنيه منها للبحث العلمي.