الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط أمين عهدة بجمعية زراعية بالدقهلية استولى على أسمدة وباعها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أمين عهدة بجمعية زراعية بالدقهلية لقيامه بالاستيلاء على أسمدة ومبيدات زراعية من المخزن عهدته.

تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية - كائنة بدائرة المركز) باكتشافه وجود عجز بمخزن الجمعية عبارة عن (408 شكاير سماد مُدعم- 410 عبوات مبيد) واتهم (أمين مخزن الجمعية - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بالاستيلاء على تلك العهدة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق  مع قطاع الأمن العام تم ضبطه واعترف بالاستيلاء على تلك العهدة على فترات والتصرف فيها بالبيع وعدم توريد ثمنها للجمعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية جمعية زراعية أمين عهدة أسمدة ومبيدات زراعية مركز شرطة شربين مديرية أمن الدقهلية

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