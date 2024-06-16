ضبط أمين عهدة بجمعية زراعية بالدقهلية استولى على أسمدة وباعها

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أمين عهدة بجمعية زراعية بالدقهلية لقيامه بالاستيلاء على أسمدة ومبيدات زراعية من المخزن عهدته.

تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية - كائنة بدائرة المركز) باكتشافه وجود عجز بمخزن الجمعية عبارة عن (408 شكاير سماد مُدعم- 410 عبوات مبيد) واتهم (أمين مخزن الجمعية - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بالاستيلاء على تلك العهدة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه واعترف بالاستيلاء على تلك العهدة على فترات والتصرف فيها بالبيع وعدم توريد ثمنها للجمعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.