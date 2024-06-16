بهدايا ولحوم.. "مستقبل وطن النزهة" يشارك فى احتفالات عيد الأضحى

شاركت أمانة النزهة لحزب مستقبل وطن بقيادة مصطفى شبراوي، المصلين بمسجد الصديق بمنطقة شيراتون صلاة عيد الأضحي المبارك، وحرص مسئولو وشباب وشابات الأمانة على توزيع الهدايا وتجهيز البلالين من أجل إدخال الفرح والسرور على الأطفال والمشاركين.

وشهدت صلاة العيد مشاركة مسئولي الأمانة، في مقدمتهم الدكتور عماد الصادق، أمين التنظيم بالأمانة، والدكتورة سحر عبدالحق الأمين المساعد، وأحمد الحلو أمين المهنيين، ومؤمن مصطفى رئيس لجنة الإعلام بأمانة المهنيين، وداليا المناوي أمينة المرأة بالنزهة، كما شارك في التنظيم إيهاب عيد أمين الشباب، وبيتر ميخائيل أمين العضوية بالأمانة، وعدد من قيادات الأمانات النوعية التابعة لأمانة النزهة.

صلاة عيد الأضحى

وشهدت صلاة عيد الأضحى قيام مسئولي الأمانة توزيع الهدايا ولحوم الأضاحي على المصلين والأهالي بمنطقة النزهة، بمشاركة مشيخة النزهة والتي يتولى أمانتها محمد الوكيل.

وأكدت دكتورة سحر عبدالحق، الأمين المساعد لأمانة النزهة، أن هناك تأكيدًا على وحدة النسيج المصري بمختلف طبقاته، مشيرة إلى أن الأمانة تسعى لتطبيق مبادئ التواصل والرحمة التي أوصانا بها الله في هذه المناسبات.

وأضافت على هامش صلاة العيد: "لدينا استراتيجية خاصة وهادفة للعمل من أجل تقديم الخدمات والتوعية في كل السبل، ونتمنى أن نكون أدخلنا السعادة على الأطفال والكبار بمساهماتنا سواء العينية والمادية قبل تلك الأيام المباركة".

أوضحت: "كانت هناك زيارة من جانب الكنيسة خلال الأيام المباركة من أجل التهنئة بعيد الأضحي والتأكيد على وحدة الصف المصري بطوائفه الدينية".

اختتمت "عبدالحق" كلماتها: "نتمنى تقديم المساعدة لكافة طوائف الشعب المصري في كل المجالات، متمنية للدولة وقياداتها وشعبها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد أضحى مباركًا".

تعظيم لدور الشباب

وفي الإطار ذاته، أكد أحمد الحلو، أمين المهنيين بالنزهة، أن هناك تعظيمًا لدور الشباب داخل الأمانة والحزب بشكل عام، وخلال الفترة السابقة لمس محاولات شباب الأمانة التواجد والمشاركة باستمرار في المناسبات.

تابع: "قدمنا هدايا رمزية للأطفال من أجل مشاركتهم فرحتهم بجانب توزيع البلالين على المصلين عقب الصلاة، وتوزيع لحوم الأضاحي وهي عادة تعودنا عليها في الأمانة نرى من خلالها فرحة الكبار والصغار".

واختتم أحمد الحلو تصريحاته: "نسعى بشكل دائم لإدخال الفرحة والسرور في نفوس الأطفال في تلك المناسبات الدينية الخاصة".