التحالف الوطنى يوزع البالونات والهدايا فى ساحات صلاة العيد (فيديو)

حرصت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على مشاركة المصريين أجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك على النحو التالي:

بورسعيد

قامت أمانة التحالف الوطني بمحافظة بور سعيد، بتوزيع البالونات والهدايا في ساحات صلاة العيد، لإدخال مشاعر البهجة والمتعة بأجواء العيد في نفوس المصلين على اختلاف أعمارهم.

شمال سيناء

كما قامت أمانة التحالف الوطني بمحافظة شمال سيناء، بتوزيع ٦٠٠ قطعة ملابس، وذلك للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع جمعية بنت البادية، ضمن أسبوع الكساء للأسر الأولى بالرعاية.

الغربية

وبشأن محافظة الغربية، وزعت أمانة التحالف الوطني بالمحافظة، الحلوى والهدايا بعدة مراكز منها السنطة والمحلة وكفر الزيات، وطنطا وسمنود، لإدخال البهجة والسرور على قلوب المواطنين بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن أمانات التحالف الوطني قامت بتوزيع الهدايا والبالونات والحلوى في ساحات صلاة العيد، بمختلف المحافظات منها: البحر الأحمر، القليوبية، بورسعيد، شمال سيناء.