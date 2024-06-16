ليلي وفرانز في ضيافة نادي القصة بالمنصورة السبت

ليلي وفرانز، محور الأمسية الثقافية التي ينظمها نادي القصة بالمنصورة، وتحتضنها مكتبة مصر العامة بالمنصورة، وذلك في السادسة من مساء يوم السبت والموافق 22 يونيو.

تفاصيل أمسية ليلي وفرانز بنادي القصة

يحل الكاتب الروائي محمد علي إبراهيم، في ضيافة نادي القصة بالمنصورة، لمناقشة وتوقيع روايته والصادرة عن دار العين للنشر، تحت عنوان “ليلي وفرانز”، ويناقش الرواية كل من: مقرر نادي القصة بالمنصورة، نبهان رمضان ــ مقرر مساعد نادي القصة حنان ماهر، رئيس نادي القصة إيمان أبو الغيط، وذلك في رحاب مكتبة مصر العامة بالمنصورة، في السادسة مساء السبت المقبل.

وكانت رواية “ليلي وفرانز”، قد صدرت العام الماضي 2023، وتدور أحداثها في جزئين، الجزء الأول في مصر، بينما تدور أحداث الجزء الثاني في أيسلندا، وقصة حب تجمع بين ليلي محمد حسن التي تنتمي إلي صعيد مصر، وفرانسوا إيرل رینییه، الأيسلندي.

ومما جاء في رواية “ليلي وفرانز”، لـ محمد علي إبراهيم نقرأ:"أنا ليلى محمد حسن، من قرية صغيرة بالصعيد في مصر، وأنا فرانسوا إيرل رینییه، من أيسلندا ومن أصول فرنسية، نحن من سنمنحكم تلك الحكاية، لم نقل "إنّا" وقلنا "نحن"؛ ليس من باب تعظيم وتمجيد ذواتنا، بل نحن ثلاثة، ثالثنا تاليا. تاليا هي خلية سرطانية مستقرها قلب فرانسوا وتعود أصولها القريبة لثدي ليلي الأيسر.

والكاتب محمد علي إبراهيم، مهندس مدني، روائي وقاص، حاز على جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة ثلاث مرات، جائزة كتاب اليوم، وجائزة جمال الغيطاني، كما وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة نجب محفوظ والتي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن روايته “حجر بيت خلاف”.

فضلا عن روايته “ليلي وفرانز”، سبق وصدر له، العديد من الأعمال الإبداعية، ففي السرد الروائي صدرت له روايات: “الجدار الأخير” عام 2014. “الولد كوريا” عام 2016. “أعلمها اللمس” عام 2017، “حجر بيت خلاف” عام 2018، ورواية “روح” عام 2020.

أما في السرد القصصي فصدر للكاتب “محمد علي إبراهيم”، مجموعات: “تأريخ لا يروق لكم” عام 2012، “طعم البوسة” عام 2013، ومجموعة “أنت حر ما دمت عبدي” عام 2015.