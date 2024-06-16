الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 10 بينهم طفل فى إطلاق نار بولاية ميتشجان الأمريكية

جريدة الدستور

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات لمسلح يفتح النار في ولاية ميتشجان الأمريكية ويصيب 10 بينهم طفل.

ولقي أمريكي مصرعه بينما أُصيب طفل، بعد أن فتح شاب النار خلال مباراة لكرة القدم بمدرسة ميريلاند الثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

نشوب مشاجرة خلال مباراة كرة قدم

وقالت شرطة مقاطعة برينس جورج في بيان، إن الحادث وقع بسبب نشوب مشاجرة خلال مباراة كرة قدم، تعود لجمع التبرعات غير ربحية.

وبحسب الشرطة فقد عثر الضباط على رجل بالغ مجهول الهوية يعاني من جروح ناجمة عن طلق ناري ونقلوه إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته لاحقًا، كما أُصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات أيضًا في الحادث.

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