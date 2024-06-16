تحتار ربات المنزل في اختيار أبرز أكلات عيد الأضحى على السفرة المصرية التي تناسب الإفطار والغداء، حيث يكون من العادات المنتشرة في مصر هي اللحوم، ونرصد لكم كيفية الاحتفال بالعيد في البيت.

تختلف عادات المسلمين للاحتفال بالعيد حسب كل بلد، حيث بعد أداء صلاة العيد يُضحي المسلمون بأضحية العيد ويعدون الإفطار من لحم الأضحية، فما أبرز أكلات عيد الأضحى المبارك على السفرة المصرية؟.

أبرز أكلات عيد الأضحى على السفرة المصرية

من أبرز أكلات عيد الأضحى على السفرة المصرية ما يلي:-

1 - الفتة المصرية

يعد طبق الفتة واحد ضمن أكلات عيد الأضحى على السفرة المصرية، وهو من الأكلات الرئيسية على مائدة فطار أول يوم عيد الأضحى، حيث يمكن تحضيرها أول وجبة بعد الأضحية مباشرة والتي تبدا بتشويح البصل ثم أضف قطع اللحم مع التقليب الجيد حتى تأخذ لون ونضيف الماء المغلي والملح والفلفل الأسود.

2 - الممبار المحشي

يعد الممبار المحشي من ابرز الأطباق المصرية الشهية، ويعتبر من الأصناف الأساسية على فطار أول يوم عيد الأضحى والتي يمكن تحضيره بسهولة ونجهيزالخلطة للحشو عن طريق وضع البصل المفروم والثوم مع قليل من الزيت في وعاء على النار ونشوحه.

3 - اللحمة المشوية

تحرص ربات المنزل في مصر على تقديم اللحم المشوي على مائدة غداء عيد الأضحى، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ، ويمكن تحضيرها على الغداء وبمكونات سهلة وبسيطة ويمكن تجهز التتبيلة عن طريق خلط عصير البرتقال مع الثوم المهروس مع زيت الزيتون مع الخل مع الروزماري مع اللبن أو الزبادي والفلفل الأسود.

4 - الرقاق باللحمة

يعتبر الرقاق باللحمة ضمن أكلات عيد الأضحى 2024 الرقاق باللحمة المفرومة ويمكن تحضيره ويمكن تحضر عصاج اللحم المفروم عن طريق وضع قطعة من السمن البلدي في وعاء مع بصلة مفرومة وتقلب جيدًا.

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