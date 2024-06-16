الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تخرج فين في أول أيام عيد الأضحى؟

اماكن الخروج في العيد
اماكن الخروج في العيد

يعد عيد الأضحى من المناسبات الهامة التي تجتمع فيها العائلات والأصدقاء للاحتفال وقضاء أوقات ممتعة، وتكتسب هذه المناسبة طابعًا خاصًا نظرًا لتعدد الأماكن والأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها خلال العيد في مصر. 

وسواء كنت تبحث عن وجهة للنزهات العائلية، أو ترغب في استكشاف المواقع التاريخية والثقافية، أو تفضل الاسترخاء على الشواطئ الجميلة، فإن مصر توفر خيارات متنوعة تناسب جميع الأذواق والأعمار، ونتيجة لذلك نقدم لأماكن الخروج خلال أول أيام عيد الأضحى.

مقترحات لبعض اماكن الخروج في عيد الأضحى

النيل: رحلة نيلية بالقوارب أو الفلوكات تعد خيارًا رائعًا للاستمتاع بالمناظر الجميلة للمدينة وتناول وجبة مميزة

حديقة الأزهر: موقع مثالي للنزهات العائلية، يتميز بمساحاته الخضراء الواسعة وإطلالاته الجميلة على القاهرة القديمة.

القرية الفرعونية: تجربة تعليمية وممتعة للأطفال والكبار على حد سواء، حيث يمكنكم التعرف على الحياة الفرعونية القديمة.

الأهرامات وأبو الهول: تعد الاهرامات زيارة كلاسيكية للسياح والمقيمين، حيث يمكنكم استكشاف أحد عجائب الدنيا السبع والاستمتاع بالعروض الضوئية الليلية.

كايرو فيستيفال سيتي مول: وجهة تسوق وترفيه متكاملة، توفر مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الخاصة بالعيد..

الساحل الشمالي: إذا كنت تبحث عن قضاء وقت على الشاطئ، فإن الساحل الشمالي يقدم شواطئ رائعة وفرصًا للرياضات المائية والأنشطة الشاطئية.

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مدينة دهب: لمحبي الغوص والاستجمام على البحر الأحمر، دهب تقدم تجربة فريدة مع مناظر طبيعية خلابة وأنشطة مائية مميزة.

متحف الحضارة المصرية: فرصة لاكتشاف التاريخ المصري العريق والتمتع بمشاهدة المومياوات الملكية ومعروضات أخرى مميزة.

قرية تونس بالفيوم: تقدم تجربة فريدة مع الطبيعة والأنشطة الريفية.

العين السخنة: موقع قريب من القاهرة ويتميز بشواطئه الجميلة ومنتجعاته السياحية.

دار الأوبرا المصرية: يمكن حضور عروض فنية وموسيقية متنوعة.

قلعة قايتباي (الإسكندرية): مكان تاريخي يتيح إطلالات رائعة على البحر المتوسط.

 

عيد الأضحى العيد مصر الشواطئ النيل حديقة الأزهر

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