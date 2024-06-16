ذبح 922 أضحية في مجازر الغربية خلال أول أيام عيد الأضحى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مديرية الطب البيطري في متابعة أعمال ذبح أضاحي الجمعيات الخيرية والأهالي بمجازر المحافظة والتأكد من إتمام الذبح بصورة صحية لضمان وصول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

قام الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري، بزيارة عدد من المجازر للتأكد من انتظام العمل فيها، وأكد استمرار الذبح داخل المجازر بالمجان، حيث تم ذبح 922 أضحية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأكد أيضًا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل المجازر، واتباع التعليمات الواردة لمواجهة الأمراض قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح.

وشدد رحمي على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل المجازر، واتباع التعليمات لمواجهة الأمراض، وتشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيقها بكل حزم.

وتضم الغربية 20 مجزرًا حكوميًا تقدم خدمة الذبح بالمجان للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

وأصدر محافظ الغربية قرار بحظر الذبح بالشوارع وإقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.