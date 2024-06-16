الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشباب والرياضة: مراكز الشباب تستقبل المواطنين احتفالًا بعيد الأضحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استقبال مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية مئات الآلاف في الصباح الباكر من المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، والاحتفال بمظاهر العيد في إطار مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بعد نجاحها الكبير في الأعوام الماضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقًا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقًا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.


كما ترفع كل المديريات درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال غرف العمليات لمتابعة سير فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بكل مراكز الشباب بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة.

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وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب والرياضة عيد الأضحى مختلف الحافظات 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

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