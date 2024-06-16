برلماني: ثورة 30 يونيو جلبت الاستقرار والأمن لمصر بعد فترة من الاضطرابات

أكد محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن في المنيا، أهمية ثورة 30 يونيو في الذكرى الـ11 لها، باعتبارها محطة تاريخية مهمة في حياة الوطن.

وأضاف العمدة في تصريح صحفي له اليوم، أن ثورة 30 يونيو كانت بداية نقطة تحول وكانت بمثابة ميلاد جمهورية جديدة، وحياة كريمة، وتغيير حياة المواطن للأفضل، والتصدي للظلامية والعام الأسود الي حكم فيه الاخوان مصر، مضيفا بأن ثورة 30 يونيو جلبت الاستقرار والأمن لمصر بعد فترة من الاضطرابات.



ثورة شعبية



وقال عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو تكتسب أهميتها من كونها ثورة شعبية كبيرة، شاركت فيها كل أطياف المجتمع، وإعلان النهاية لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، فثورة 30 يونيو كشفت معدن الشعب المصري الأصيل ووقفته للدفاع عن وطنه، فمصر معروفة بالمدنية والحضارة، والإخوان كانوا يريدونها مفتتة ومقسمة لا قدر الله وتهددها الفتن، لذلك جاءت وقفة الجيش المصري العظيم، ومساندة ثورة 30 يونيو ليكون ذلك ايذان بنجاحها.



ثورة 30 يونيو

ولفت عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت وستظل واحدة من أنجح ثورات مصر، بعد خروج الملايين لرفض السير بالوطن نحو المجهول، مضيفا: 30 يونيو محطة مهمة وملايين المصريون سيظلون يذكرون على مدار التاريخ قيمة هذه الثورة في إنقاذ الوطن.

على جانب اخر يواصل المايسترو مصطفى حلمي، التجهيزات والتحضيرات الخاصة باحتفالية "ثورة شعب" المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

ويجهز المايسترو مصطفى حلمي، لتقديم برنامج فني مميز فى الاحتفالية، يضم نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة منها موسيقى الضوء الشارد، طير بينا ياقلبى، لولا الملامة، وغيرها.