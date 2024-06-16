رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس وشيخ الأزهر بعيد الأضحى

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكافة القيادات الإسلامية وجموع المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصر بالخير والبركات.

وقال رئيس الأساقفة: “نهنئ جميع المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك، نصلي في هذه المناسبات المباركة لكي يعم السلام والخير لبلادنا جميعًا”.

واختتم رئيس الأساقفة مهنئًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يوفقهم الله في عملهم وخدمة الوطن.