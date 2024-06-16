محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء دار الرحمة لرعاية الفتيات والحضانة الإيوائية

زار اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، دار الرحمة لرعاية الفتيات والحضانة الإيوائية، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاحتفال معهم وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، رانيا سهمود رئيس دار الرحمة للفتيات والحضانة الإيوائية.



وقدم المحافظ الهدايا للأطفال المتواجدين داخل الدار والحضانة الإيوائية، ومنحهم العيدية، وقدم إليهم والحلويات والشيكولاتة.



وأكد المحافظ خلال زيارته على ضرورة توفير كافة احتياجاتهم، وإدخال السرور عليهم، خاصة في أيام العيد، وأيضًا حرص على قضاء وقت طويل معهم ومشاركتهم احتفالهم بالعيد.

محافظ الإسماعيلية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك بديوان عام المحافظة

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، المهنئين بعيد الأضحى المبارك بمقر ديوان عام المحافظة (قاعة عبدالله غبارة).

بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمستشار العسكري للمحافظة، النائبة آمال رزق الله، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بمحافظة الإسماعيلية، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية.

كان في مقدمة المهنئين للمحافظ، الآباء الكهنة ممثلي مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

كما شارك بالحضور لتقديم التهنئة بالعيد قيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء الثلاثة، مديري عموم المديريات، ممثلي بيت العائلة المصرية وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال استقبال المهنئين، أكد "بشارة" أن المصريين دائمًا نسيج واحد، خاصة في الأعياد، مقدمًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ مهنئًا كافة مواطني الإسماعيلية بالعيد، ومتمنيًا أن يديم الله علينا الأعياد والمحبة، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية".

وأكد ممثلي الأوقاف والأزهر الشريف خلال تهنئتهم على وحدة وقوة نسيج الشعب المصري، والذي يظهر معدنه دائمًا في الشدائد، وتلاحمه ووحدة صفه في الأعياد.

كما ألقى ممثلي الدين المسيحي كلمات أكدوا خلالها على وحدة الشعب المصري، مقدمين التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمواطني الإسماعيلية جميعًا.