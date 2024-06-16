"إكسترا نيوز" ترصد أجواء الاحتفالات في أول أيام عيد الأضحى (فيديو)

رصدت كاميرا “إكسترا نيوز” أجواء الاحتفالات بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بمختلف المحافظات المصرية، في ظل حرص مؤسسة حياة كريمة، على مشاركة المصريين، احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال أكثر من محافظة على مستوى محافظات مصر.

ورصدت “إكسترا نيوز” توزيع مؤسسة حياة كريمة الهدايا والحلوى ومساعدة الكثير من المواطنين، وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

وشاركت مؤسسة حياة كريمة في احتفالات عيد الأضحى في مختلف محافظات مصر، من خلال تنظيم فعاليات تكبيرات العيد والتواجد في المحافظات أثناء صلاة العيد، فيما قامت المكاتب الميدانية ومتطوعو المؤسسة بتوزيع الهدايا وإدخال البهجة على الأطفال في عدد من المساجد الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.

وخلال السطور التالية، نرصد كيف احتفلت مؤسسة حياة كريمة مع المواطنين بعيد الأضحى المبارك:

بني سويف

وقال حسام توحيد، مسئول متابعة مركز ومدينة بني سويف بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة حرصت على توزيع بعض الهدايا البسيطة على الأطفال، مؤكدا إيجابية الأجواء الاحتفالية التي يشعر بها المصريون.

وأكد محمد المصري، نائب المنسق العام بمؤسسة حياة كريمة، بمحافظة بني سويف، أن المؤسسة حرصت على تواجد أعداد كبيرة من المتطوعين لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، تعبيرا عن فرحتهم بهم.

ولفت إلى أن مؤسسة حياة كريمة لأول مرة تطلق صك الأضحية، لتوزيعها على الأهالي الأكثر احتياجا.



الجيزة

وشاركت مؤسسة حياة كريمة، أجواء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مع أهل محافظة الجيزة وخاصة مركز أطفيح، حيث جهزت المؤسسة ساحات الصلاة، فيما وزع متطوعو المؤسسة بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال، تأكيدا على مشاركتها جموع المصريين في كل المناسبات.



القاهرة

وفي مشهد مبهج ومفرح، وزع متطوعو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الحلوى والبالونات على المصلين والأطفال لمشاركتهم فرحة صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.



الشرقية

شاركت مؤسسة حياة كريمة، أجواء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مع أهل محافظة الشرقية بمركز شباب "فاقوس" حيث جهزت المؤسسة ساحات الصلاة، فيما وزع متطوعو المؤسسة توزيع الحلوى والهدايا والألعاب على الأطفال.

وقال أسامة عبدالقادر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، إن مؤسسة حياة كريمة دائما تشارك المواطنين احتفالاتهم، مرددا: "لدينا فريق متطوعين كبير موجودين في كافة مراكز الشرقية اليوم".

وأضاف إيهاب علي، منسق حياة كريمة بمدينة فاقوس، أنه تم التحضير لهذه المشاركة قبل ٣ أيام، في الوقت الذي استعد فيه المتطوعون، للمشاركة والتواجد منذ صلاة فجر اليوم، لافتا إلى أن الحدث يثبت تواجد حياة كريمة على الأرض ومدى جاهزيتها.

وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم الكبيرة بمشاركة حياة كريمة أجواء احتفالات صلاة عيد الأضحى وأول أيام العيد، موجهين الشكر والامتنان لما فعلوه حيث إدخال السرور والسعادة على قلوب أطفالهم.