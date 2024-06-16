حياة كريمة تحتفل بالعيد في فاقوس.. والأهالي: ربنا يفرحهم زي ما فرحونا

قال أسامة عبدالقادر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، إن مؤسسة حياة كريمة دائما تشارك المواطنين احتفالاتهم، مرددا: "لدينا فريق متطوعين كبير موجودين في كافة مراكز الشرقية اليوم".

وأضاف إيهاب علي، منسق حياة كريمة بمدينة فاقوس، أنه تم التحضير لهذه المشاركة قبل ٣ أيام، في الوقت الذي استعد فيه المتطوعون، للمشاركة والتواجد منذ صلاة فجر اليوم، لافتا إلى أن الحدث يثبت تواجد حياة كريمة على الأرض ومدى جاهزيتها.

وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم الكبيرة بمشاركة حياة كريمة أجواء احتفالات صلاة عيد الأضحى وأول أيام العيد، موجهين الشكر والامتنان لما فعلوه حيث إدخال السرور والسعادة على قلوب أطفالهم.

وقالت إحدى الأمهات المتواجدين في فاقوس بمحافظة الشرقية: "حياة كريمة عاملة شغل كتير أوي النهاردة وأضافت بهجة وسعادة غير عادية وفرحت أطفالنا وربنا يفرحهم زي ما فرحوا قلوبنا".