محافظ بورسعيد يهنئ مرضى مستشفيات التأمين الصحي الشامل بعيد الأضحى

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام العمل داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل، ومنها مستشفى الحياة في بورفؤاد، يرافقه الدكتور محمد مسلم، مدير المستشفى، وبحضور نائبه الدكتور عمرو عثمان.

كما تفقد محافظ بورسعيد خلال جولته مجمع الشفاء الطبي، وكان في استقباله دكتور حسين كساب، مدير المجمع، إذ تابع اللواء عادل الغضبان، مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، وجاهزية كل المستشفيات خلال عيد الأضحى المبارك.

وتابع المحافظ انتظام تقديم الرعاية الصحية والطبية داخل عدد من الأقسام بمستشفيات الحياة ومجمع الشفاء الطبي، للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مشيدًا بجاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى المبارك.

وهنأ محافظ بورسعيد المرضى بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم الشفاء العاجل وأن ينعاد عليهم تلك المناسبات في صحة وخير، كما قدم التهاني القلبية لأطقم الأطباء والتمريض، مشيدا بجهودهم المتواصلة في توفير الرعاية الصحية والطبية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك وتواجدهم الدائم بالمستشفيات استعدادا للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة خلال إجازة العيد.

وفي شأن آخر، زار محافظ بورسعيد، اليوم، جمعية تحسين الصحة ودار الفتيات القاصرات، وذلك لتقديم التهنئة لنزلاء الدور الأطفال الأيتام، بمناسبة عيد الأضحى.

وقدم الغضبان التهنئة لجميع الفتيات القاصرات داخل الجمعية، وللأمهات بدار المسنين، كما شاركهم محافظ بورسعيد الإفطار في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، معربا عن سعادته لمشاركتهم أول أيام عيد الاضحى المبارك، حيث حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على نزلاء الدار، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة والبهجة.

أشاد محافظ بورسعيد بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة لنزلاء دار الفتيات القاصرات ودار المسنات وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وقدم المحافظ الشكر إلى المهندس محمد السيد، لحرصه الدائم على توفير حياة لائقة وكريمة للمقيمين وتوفير ما يحتاجونه من طلبات.

ووجه المحافظ مسئولي الدار ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة ظهور الدور في أبهى صورة له طوال الوقت وتلبية كافة مطالب النزلاء، وكذلك تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال والفتيات القاصرات والمسنات النزلاء وتحسين معيشتهم.

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