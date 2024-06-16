محافظ أسيوط يزور مستشفيات ودور آيتام للتهنئة بعيد الأضحى

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، عدد من المستشفيات ودور رعاية الآيتام لتقديم التهنئة للمرضى ولمرافقيهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما تم توزيع الهدايا العينية عليهم بهذه المناسبة.

بدأ المحافظ جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب، وقدم التهنئة للأطباء وطاقم التمريضن كما زار المرضى بأقسام الأطفال والاصابات والعناية المركزة وتابع حالتهم مع الأطباء واستمع إليهم للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم، وقدم لهم الهدايا العينية والمادية داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل مهنئًا بعيد الأضحى المبارك كما اطمئن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام.

الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات



واستكمل المحافظ جولته بزيارة مستشفى أسيوط العام "الشاملة" بميدان المجذوب بحي غرب، لمتابعة سير العمل بالمستشفى وتواجد الاطباء والتمريض وجاهزية الأقسام بها، مقدمًا التهنئة للمرضى المتواجدين بالمستشفى ولجميع العاملين والفريق الطبي والتمريض والمرضى، كما قدم الهدايا والعيديات للمرضى، مشددًا على تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات المحددة للتشغيل.

ومن جهتهم، عبر المرضى عن سعادتهم بزيارة المحافظ لهم، داعين الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا وينعم عليها بمزيد من الخير والرخاء والنماء.

محافظ أسيزط يزور دور رعاية الآيتام

كما زار محافظ أسيوط دار الحنان لرعاية الأيتام البنين بمركز الفتح ودار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات بحي غرب مدينة أسيوط، لمشاركة الأطفال فرحتهم بعيد الأضحى المبارك وتقديم التهنئة لهم وللعاملين بهذه الدور وتوزيع العيديات والهدايا على الأطفال.

توزيع الهدايا العينية والحلوى على الأطفال



بدأ سعد زيارته إلى دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح والتقى بالأطفال والمشرفين على الدار والتقط الصور التذكارية معهم، واطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لهم ووزع الهدايا العينية والحلوى على الأطفال وشاركهم احتفالهم بالعيد، وسادت المكان أجواء من البهجة بين الأطفال كما حرص على ترديد النشيد الوطني معهم تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.

ثم توجه المحافظ لزيارة دار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات بحي غرب مدينة أسيوط، وقدم لهن التهنئة بالعيد واطمئن على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للفتيات الأيتام، مقدمًا لهن الهدايا والعيديات والحلوى وسط سعادة كبيرة من الفتيات اللاتي حرصن على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، وجرى توزيع بعض الهدايا على الأطفال وترديد النشيد الوطني تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.

وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد، مؤكدًا أن المحافظة لاتألوا جهدًا في توفيرأوجه الدعم وسبل الحياة الكريمة للاطفال الأيتام والفتيات اليتميات فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع، مشيرًا إلى أننا جمعيا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإداخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير كافة الأجواء المناسبة لهم لتوفير كل مقومات الحياة الكريمة لهم، مؤكدا الاهتمام الذى توليه الدولة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام وتقديم كافة الخدمات اللجتماعية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدور للأطفال مطالبًا مسئولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية وجميع مطالب الأطفال.

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