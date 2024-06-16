أجندة فعاليات قصور الثقافة احتفالا بعيد الأضحى

أجندة فعاليات مكثفة وحافلة للهيئة العامة لقصور الثقافة، هذا الأسبوع، تقدمها للجمهور بالقاهرة والمحافظات كافة، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، حيث تقدم الهيئة مجموعة مميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الأحد إلى السبت المقبل 22 يونيو.



أفلام العيد بسينما الشعب في 18 محافظة بأقل سعر تذكرة في مصر

وتعرض الهيئة 4 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الأضحى في 20 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها، في 18 محافظة، عبر مشروع "سينما الشعب"، يوميا بدءًا من 10 صباحًا، حتى 2 صباح اليوم التالي، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

ويعرض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما الشعب في قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، بيت ثقافة ديرب نجم بالشرقية.

كما يعرض فيلم "أهل الكهف" في مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا، وتستقبل سينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش، فيلم "اللعب مع العيال"، وتشهد كل من سينما قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة ببا ببني سويف، فيلم "عصابة الماكس".



استعادة ذكريات الثمانينيات والتسعينيات في حفلات مجانية بالسامر والقناطر

وتقدم هيئة قصور الثقافة اعتبارا من غدا الاثنين في التاسعة مساء دراما استعراضية غنائية بالمجان على مسرح السامر بالعجوزة، بعنوان "نوستالجيا 80 / 90"، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، وبطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، واستعراضات لفرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، وتتضمن باقة من الفقرات الغنائية والاسكتشات الفنية لأبرز الأعمال الشهيرة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويستمر عرضها بالسامر حتى الأربعاء 19 يونيو، وتعرض الخميس المقبل على مسرح قصر ثقافة القناطر، وينطلق بعدها في عدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".



حفلات وعروض فنية متنوعة بالمحافظات

وتقدم قصور الثقافة مجموعة من العروض الفنية أهمها الحفل المقام مساء اليوم الأحد بجنوب سيناء وتحييه فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية.

كما يشتمل الأسبوع عددا من الحفلات، منها حفل فرقة الموسيقى والغناء الشعبي بكورنيش النيل بدمياط مساء الثلاثاء المقبل، والفعاليات المتنوعة بممشى "أهل مصر" بمحافظة السويس.

بجانب عروض فرق الآلات الشعبية والموسيقى العربية والإنشاد الديني بجميع المحافظات على مدار أيام العيد.



برنامج "فرحتنا في لمتنا" بالإسكان البديل

ويشهد يوم الاثنين بدء فعاليات برنامج "فرحتنا في لمتنا"، بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة، والذي يتضمن أنشطة متنوعة لمدة ثلاثة أيام في 5 أحياء، وهي المحروسة، أهالينا، حدائق أكتوبر، اعتبارا من غدا الاثنين، ومنطقة الخيالة بعد غد الثلاثاء، وتختتم الأربعاء المقبل بالأسمرات، بجانب الورش الفنية واللقاءات التثقيفية حول "القيم والأخلاقيات المستفادة من العادات الاجتماعية في العيد".



عروض مسرحية مجانية للأطفال والكبار

وتقدم الهيئة عددا من العروض المسرحية المجانية على مدار أيام العيد، ويعرض غدا الاثنين بمسرح فوزي فوزي بأسوان في التاسعة مساء العرض المسرحي "في بيتنا مسرح" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل.

ويشهد قصر ثقافة بورسعيد مسرحية الأطفال "أحلام وردة وريحان" يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 يونيو في السابعة مساء بمشاركة عدد من الأطفال ذوي الهمم، وإخراج إبراهيم فهمي.

كما يعرض بقصر ثقافة الطود بالأقصر الأربعاء المقبل في الثامنة مساء العرض المسرحي "ساقية علام" إخراج شريف النوبي، وفي اليوم التالي يشهد القصر في الثامنة مساء العرض المسرحي "زاد الخيال وهواني" إخراج عماد عبد المعطي.



عودة عروض مهرجان فرق الأقاليم المسرحية في دورته 46 بالسامر وروض الفرج

ويشهد الأسبوع عودة عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى، ويشارك بالمهرجان 26 فرقة مسرحية تمثل جميع الأقاليم الثقافية.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل عرض "كيبوتس" لفرقة قصر ثقافة الزقازيق، تأليف أحمد سمير وإخراج محمود الرفاعي، ويشهد مسرح السامر في الثامنة مساء اليوم نفسه عرض "ملحمة السراب" لقومية الشرقية، قصة سعد الله ونوس، وإخراج محمود عمران.

ويوم السبت 22 يونيو يعرض بمسرح قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء مسرحية "إلكترا" لقومية القاهرة، إعداد وإخراج خالد العيسوي، وبمسرح السامر في الثامنة مساء عرض "ابن الإيه" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد بالإسماعيلية، إعداد سامح عثمان وإخراج أحمد كمال.

كما تحفل الأجندة الأسبوعية بعدد من الفعاليات المكثفة تقدمها قصور الثقافة بمواقعها الثقافية بالمحافظات تتنوع بين الأمسيات الشعرية والورش الفنية للأطفال واللقاءات والمحاضرات التثقيفية والمسابقات طوال أيام العيد.

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