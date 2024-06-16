الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريم عبد العزيز يبدأ تحضيرات "الفيل الأزرق 3" بعد العيد

الفيل الأزرق
الفيل الأزرق

عقد الثلاثي كريم عبد العزيز ومروان حامد وأحمد مراد جلسة عمل مؤخرا، استقر خلالها النجم كريم عبد العزيز على بدء تحضيرات الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى. 

وكانت النجمة نيللي كريم قد تعاقدت مؤخرا على بطولة الفيلم. 

ويشهد الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق تطورا كبيرا في الأحداث كما أن شخصية د. يحيى راشد التي يؤديها النجم كريم عبدالعزيز سيتم تغيير مسارها تمامًا في الجزء الثالث، حيث يظهر كريم عبدالعزيز في صورة "شبح" على عكس بقية الأجزاء، حيث تم الاستقرار على بعض الخطوط الدرامية للجزء الجديد الذي سيشرع أحمد مراد في كتابته خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر الانتهاء من تعاقدات النجوم خلال الفترة المقبلة على ان ينطلق تصوير الفيلم بشكل رسمي خلال شهر أغسطس المقبل.

واستطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في الإيرادات، حيث حقق رقمًا قياسيًا لأول مرة بالسينما بـ104 ملايين جنيه منذ طرحه بدور العرض في مصر ومختلف الدول العربية.

قصة فيلم الفيل الأزرق 

والفيلم مأخوذ عن رواية "الفيل الأزرق" للكاتب أحمد مراد، ويرصد حياة طبيب نفسي يدعي "يحيى راشد" يمر بعدة مشاكل في حياته المهنية والشخصية وغيابه عن العمل لمدة 5 سنوات يعود من جديد للعمل في مستشفى العباسية، وتتعقد الأحداث لتكشف لنا عن أسرار مثيرة تتعلق بأبطال العمل.

أبطال فيلم الفيل الأزرق


"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

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