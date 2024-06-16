ضبط 220 كيلو حشيش في 3 محافظات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 200،8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدرى "الهيروين- الشابو).

ضبط (4) قطع سلاح ناري.. عبارة عن (2بندقية آلية – 2 فرد محلى – 2 خزينة آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ").. بحوزة (3 متهمين " لهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (811) حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (17،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة).. وكذا عدد (2) قطعة سلاح ناري عبارة عن (بندقية خرطوش – فرد محلى - وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين ( لـ "3 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط قضيتي "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1،270 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس)..بحوزة (متهمان).

ضبط عدد (3) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (3 متهمين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.