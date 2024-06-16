إحباط ترويج مواد مخدرة بمليوني جنيه في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (دمياط – الأقصر- أسوان) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الجهود في مديرية أمن دمياط عن ضبط (4عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الزرقا.. وبحوزتهم (5،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة – بندقية خرطوش- فرد محلى – وعدد من الطلقات - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دمياط.. وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).

مديرية أمن الأقصر

نجحت الجهود في ضبط(3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أرمنت.. وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 فرد محلى وطلقتين – سلاح أبيض).

مديرية أمن أسوان

نجحت الجهود في ضبط(عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إدفو.. وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون- ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،900 مليون جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.