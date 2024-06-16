الأورمان تذبح 55 رأس ماشية في الغربية

ذبحت جمعية الأورمان صباح اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك (55) رأس ماشية محلية داخل مجزر شبشير الحصة بمركز طنطا المعتمد من وزارة الزراعة وتحت بإشراف الطب البيطري.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

أكد أحمد حمدي عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظة الغربية تم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسيتم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجزر شبشير الحصة بمركز طنطا، وذلك خلال أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك حتى مساء أيام التشريق.

وأشار إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي في رعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم ولتحقيق حياة كريمة.