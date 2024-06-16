تزايدت عمليات البحث مع أول أيام عيد الأضحى 2024، حول أبرز المسليات في عيد الأضحى المبارك 2024، حيث تعد من أهم الاستعدادات لتحضير تسالي عيد الأضحي، خاصة في مصر.

أبرز المسليات عيد الأضحى المبارك 2024

من أبرز المسليات في عيد الأضحى المبارك 2024 طبق الترمس إلى جانب المخبوزات وغيرها، التي تحرص السيدات على تجهيزها قبل العيد بأيام عدة لإسعاد الكبار والصغار، وتعتبر جزءًا هامًا من طقوس الاحتفال بالعيد لدى المصريين ولعل أبرزها ما يلي:-

1 - الحمص

يعد الحمص يعد كنزا من المعادن والفيتامينات؛ حيث إنه يزخر بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك وفيتامينات A وB وC وE

ويحتوي الحمص على دهون صحية وبروتين وألياف تساعد على تغذية الجسم وتقوية العضلات والمفاصل.

2 - الترمس

فوائد أكل الترمس متعددة حيث أنه يساعد في الحفاظ على الصحة، وهذا لأنه غني بأهم العناصر الغذائية ومن أهمها البروتين، حيث يحتوي كوب من الترمس على حوالي 26 جرام من البروتين و4.6 جرام من الألياف.

3 - الفشار

يعتبر الفشار من الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار، حيث يمكن تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات، حيث يتميز بسعراته الحرارية القليلة ومذاقه الشهي وسهولة تحضيره ويعد الفشار من أشهر أنواع المسليات التى يفضلها الكثيرون خصوصا الاطفال، فضلا عن ذلك يحتوى على خصائص مهمة وغذية للجسم ولا يعمل على زيادة الوزن.

3 - اللب الابيض

يحتوي اللب الأبيض على مركبات الفيتوسيترولات وهي المركبات الفعالة في علاج تضخم البروستاتا، فضلا عن أنه يساعد على تهدئة الالتهابات التي تصيب البروستاتا ويقي من تعرضها إلى السرطان ويحتوي على بروتين وألياف تساعد على الشعور بالشبع لذلك فهو من المسليات المناسبة لمن يعانون من السمنة.

4 - المكسرات

المكسرات هي جوز وكاجو وبندق ولوز، جميعها من أنواع المكسرات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، كما أنها تحتوى على دهون صحية.

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