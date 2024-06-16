الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العيد ميكملش من غيرها".. اعرف حكاية "الفتة" الطبق الرئيسي على موائد الملوك

الفتة
الفتة

سلطت قناة "dmc" الضوء خلال فقرة "المطبخ فن"، على طبق "الفتة" أشهر أطباق عيد الأضحى المبارك، حيث تطرقت لتاريخ هذا الطبق الشهير والشهي.

وهناك روايتان لأصل الفتة، حيث يرى بعض مؤرخي الطعام أن أصلها قديم يعود لعصر المصريين القدماء بمصر، وقد أحبها الملوك وكانت أكلتهم المقدسة، لأنهم كانوا يصنعونها من "فتات" الخبز وكانوا يضيفوا عليه مرقة اللحم أو اللبن، وكانت تلك الوجبة مرتبطة لديهم بالأعياد والمناسبات، ثم انتقلت للفاطميين ومن هنا جاءت كلمة "فتة".

وانتشرت بين العامة لسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة، وكانت الفتة من الأكلات الخاصة التي تقدم في المناسبات خصوصًا في عيد الأضحى بعد الذبح.

أما الرواية الأخرى فينسب تاريخها إلى الشام، ثم انتقلت إلى المصريين الذين وضعوا لمستهم الخاصة عليها، وسواء كانت شامية أصيلة أم مصرية، فكانت الفتة على مر العصور أكله "الغني والفقير" في مصر.

وما يميز الفتة الشامية أنهم يعدونها بمكونات متنوعة وليست كما نقدمها في مصر بالأرز والخبز فقط، فيوجد في الشام فتة المكدوس وفتة الدجاج وفتة الشاورما وفتة الحمص، وفي الشام هناك مثل شهير يقول "إن غاب عنك الضاني عليك بالحمصاني"، أي إذا لم تتوفر لديك اللحم يمكن إعدادها بالحمص.

الفتة موائد الملوك DMC المصريين القدماء عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك

مواد متعلقة

منسق تمرد بالسويس لـ"الشاهد": تعرضنا لتهديدات من أجل التوقف عن الانتشار

مصطفى السويسي لـ"الشاهد": الإخوان استهانوا بحملة تمرد

مصطفى السويسي لـ"الشاهد": بعد أسبوع من إنطلاق تمرد جمعنا 2 مليون توقيع

مصطفى السويسي لـ"الشاهد": تسمية الحركة بـ"تمرد" مستوحى من اسم مجلة سورية

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي آخر بعد أيام من إصابته في جنوب غزة

آيزنكوت: يجب على نتنياهو الاستقالة أو الذهاب إلى الانتخابات

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 من المتظاهرين فى تل أبيب

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر وزارة الدفاع وسط تل أبيب

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

سمعها وزير الدفاع من الراديو.. كواليس إعلان إسرائيل وقف القتال فى جنوب غزة

العيد الكبير.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا

قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.. أولاد رزق 3 وأهل الكهف أبرزها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

إسرائيل تعلن عن "هدنة تكتيكية" يومية فى جنوب غزة للسماح بدخول المساعدات