"العيد ميكملش من غيرها".. اعرف حكاية "الفتة" الطبق الرئيسي على موائد الملوك

سلطت قناة "dmc" الضوء خلال فقرة "المطبخ فن"، على طبق "الفتة" أشهر أطباق عيد الأضحى المبارك، حيث تطرقت لتاريخ هذا الطبق الشهير والشهي.

وهناك روايتان لأصل الفتة، حيث يرى بعض مؤرخي الطعام أن أصلها قديم يعود لعصر المصريين القدماء بمصر، وقد أحبها الملوك وكانت أكلتهم المقدسة، لأنهم كانوا يصنعونها من "فتات" الخبز وكانوا يضيفوا عليه مرقة اللحم أو اللبن، وكانت تلك الوجبة مرتبطة لديهم بالأعياد والمناسبات، ثم انتقلت للفاطميين ومن هنا جاءت كلمة "فتة".

وانتشرت بين العامة لسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة، وكانت الفتة من الأكلات الخاصة التي تقدم في المناسبات خصوصًا في عيد الأضحى بعد الذبح.

أما الرواية الأخرى فينسب تاريخها إلى الشام، ثم انتقلت إلى المصريين الذين وضعوا لمستهم الخاصة عليها، وسواء كانت شامية أصيلة أم مصرية، فكانت الفتة على مر العصور أكله "الغني والفقير" في مصر.

وما يميز الفتة الشامية أنهم يعدونها بمكونات متنوعة وليست كما نقدمها في مصر بالأرز والخبز فقط، فيوجد في الشام فتة المكدوس وفتة الدجاج وفتة الشاورما وفتة الحمص، وفي الشام هناك مثل شهير يقول "إن غاب عنك الضاني عليك بالحمصاني"، أي إذا لم تتوفر لديك اللحم يمكن إعدادها بالحمص.