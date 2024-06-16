القبض على 6 لصوص ارتكبوا 11 واقعة سرقة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامه بسرقة بطارية سيارة بأسلوب "الضغط على الكابود والفك"، واعترف بارتكابه (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه كائن بدائرة القسم.

وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامه بسرقة دراجة "هوائية" من أمام إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" واعترف بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وضبط الدراجات الهوائية بمسكنه كائن بدائرة القسم.

وضبط (فنى تكييف) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية من أحد العقارات الكائن بدارة القسم واعترف بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى، وجرى بإرشاده ضبط كافة الوحدات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل) أمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.