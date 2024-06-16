كولر يحذر لاعبي الأهلي من زيادة الأوزان واختبار قبل مران الغد

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء غد الإثنين على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز علي ستاد برج العرب.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق الاتحاد السكندري في مباراة الفريق القادمة المقرر لها مساء الثلاثاء.

وكشف مصدر مسئول أن مارسيل كولر حذر لاعبي الأهلي من الأفراط في تناول الواجبات واللحوم خلال الاحتفالات بعيد الأضحي المبارك بعد قرار الراحة اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن المدير الفني أكد للاعبين أن هناك عقوبة مالية علي أي لاعب يزيد وزنه عن معدله الطبيعي من خلال الوقوف علي الميزان قبل انطلاق المران غداً.

وأشار المصدر إلى أن ذلك جاء خلال جلسة السويسرى مع لاعبيه عقب المران الذي خاضه الفريق مساء أمس علي ملعب التتش بعد الفوز علي فاركو بثتائية أمام عاشورفي اللقاء الذي أقيم علي ستاد برج العرب ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مران الأهلي|الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الاتحاد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته أمس دون راحة على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على فاركو أمس ٢-١ ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران من أجل عرض بعض أخطاء مباراة فاركو لتلاشيها أمام المنافس الاتحاد السكندري لضمان استمرار الانتصارات والزحف نحو الصدارة.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس بشكل أساسي؛ مرانا استشفائيا في الجيم تحت إشراف مارسيل كولر.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانا بدنيا متنوعا للاعبين استمر لمدة ٣٠ دقيقة.

وأدى اللاعبون مرانا فنيا متنوعا تحت إشراف مارسيل كولر قبل أن يختتم المران بتقسيمة مصغرة بين ٣ فرق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء علي ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.