حجاج بيت الله يواصلون رمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى (بث مباشر)

تقدم بوابة "الدستور" بثا مباشرا نقلًا عن قناة "إكسترا نيوز" لمواصلة حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج، حيث رمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى، صباح يوم عيد الأضحى المبارك، حيث شرع أكثر من 1.8 مليون حاج في أداء تلك المناسك، مبتدئين برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة).

وبعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة، يتوجه الحجاج إلى أداء أعمال النحر، حيث يبدأون بذبح الهدي، ثم حلق رؤوسهم.

كما يتوجه حجاج بيت الله الحرام، لأداء طواف الإفاضة في البيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

https://www.youtube.com/live/24fNiXu0cL0?si=89EaviIBvsd5Z6Sy