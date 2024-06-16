الأحد 16 يونيو 2024
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تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار تذاكر الحدائق العامة في عيد الأضحى 2024

أسعار تذاكر الحدائق
أسعار تذاكر الحدائق العامة في عيد الأضحى

تبحث الكثير من الأسر عن أسعار تذاكر الحدائق العامة في عيد الأضحى 2024، للاحتفال بالعيد والتنزه بالحدائق مع الأطفال.

تعد الحدائق العامة من أكثر الأماكن التي يعشقها الكبير والصغير، لذلك تفضل الكثير من الأسر الخروج في الحدائق وقضاء وقت ممتع في إجازة عيد الأضحى المبارك، ويرصد موقع “الدستور” في تقريره الخدمي، أسعار تذاكر الحدائق العامة في عيد الأضحى 2024 للاستمتاع بإجازة العيد، وإليكم قائمة الأسعار في السطور التالية.

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أسعار تذاكر الحدائق العامة في عيد الأضحى 2024 

  • حديقة الحيوان بالجيزة، من أفضل الأماكن التي يذهب إليها الكبار والصغار لمشاهدة الحيوانات واللعب معها، في عيد الاضحى 2024، سعر التذكرة 5 جنيهات، و20 جنيها للأجانب.
أسعار تذاكر الحدائق العامة في عيد الأضحى 2024 
  • الحديقة الدولية بمدينة نصر، وتعتبر من أكبر الحدائق، حيث تصل مساحتها إلى 55 فدانًا، وبها مدينتا ألعاب ترفيهية، ويبلغ سعر التذكرة نحو 60 جنيها.
  • الحديقة اليابانية بحلوان، حيث تحظى بالمناظر الطبيعية الجميلة ومساحتها 10 فدادين، ودخول الأطفال مجانًا، والكبار 10 جنيهات.
أسعار تذاكر الحدائق العامة في عيد الأضحى 2024 
  • حديقة أم كلثوم بالمنيل، التي تتميز بالهدوء وقلة الزحام، وتصل مساحتها نحو 18000 متر مكعب، ويمكن قضاء عطلة العيد بها، وسعر الدخول 10 جنيهات.
  • حدائق الزمالك، تطل على النيل وبها الأشجار وأماكن للجلوس وسعر التذكرة 10 جنيهات.
  • حديقة الأزهر، الأشهر على الأطلاق بها أماكن للعب الأطفال، وتصل مساحتها إلى 71 فدانًا، حيث تتميز بوجود النافورات بها والمطاعم، وسعر دخول الأطفال 25 جنيه، أما الكبار نحو 40 جنيه.

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  • حديقة الفنون التى تصلح لقضاء أيام العيد بها أو الاحتفال بيوم شم النسيم والتى تقع فى حى المنيل بجوار كوبرى الجامعة فى شارع عبد العزيز آل سعود بجوار مسجد صلاح الدين، وثمن تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط، وتتميز الحديقة أيضا بأنها مطلة على النيل مباشرة.

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