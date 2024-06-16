بعد الفتة واللحمة.. نصائح لعلاج الحموضة

في أول أيام العيد، تتجمع الأسر للاحتفال وتناول وجبات غنية ولذيذة مثل الفتة واللحمة، وهي جزء لا يتجزأ من الفرح والاحتفال، ولكن بالرغم من لذة هذه الأطباق الشهية، قد يعاني الكثيرون من الحموضة نتيجة تناول كميات كبيرة من الطعام الدسم والثقيل.

فالحموضة يمكن أن تسبب شعورًا بعدم الراحة وتؤثر على الاستمتاع بأجواء العيد، ونتيجة لذلك يقدم موقع "الدستور" مجموعة من النصائح الفعّالة للتخفيف من الحموضة وتحقيق راحة الجهاز الهضمي، مما يتيح لك الاستمتاع بكامل لحظات العيد دون أي إزعاج.

بعض النصائح للتخفيف من الحموضة

- شرب الماء: يساعد على غسل الأحماض من المريء.

- تجنب الاستلقاء: تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام، وحاول الانتظار لمدة 2-3 ساعات قبل النوم.

- تناول الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل مفيدًا في تهدئة المعدة.

- رفع رأس السرير: إذا كنت تعاني من الحموضة ليلًا، حاول رفع رأس السرير بحوالي 15-20 سم.

- تجنب الأطعمة المحفزة: مثل الشوكولاتة، والطماطم، والحمضيات، والقهوة، والأطعمة الدهنية.

- تناول وجبات صغيرة: بدلًا من وجبة كبيرة، جرب تناول وجبات صغيرة على فترات متقاربة.

- مضغ العلكة: يمكن أن يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر في زيادة إنتاج اللعاب، مما يساعد على معادلة الأحماض.

- استخدام مضادات الحموضة: يمكن استخدام مضادات الحموضة التي تباع دون وصفة طبية لتخفيف الأعراض بسرعة.

- تناول أطعمة غنية بالألياف: مثل الأطعمة الغنية بالألياف كالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة تساعد على تهدئة المعدة، كما أنها تحسن عملية الهضم وتقلل من الانتفاخ.

- خذ قسطًا كافيًا من النوم: حيث النوم المنتظم والكافي يساعد على تقليل الضغط على المعدة وتقليل الحموضة، بالإضافة إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة