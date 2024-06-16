الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 متهمين من قنا والقاهرة وراء اختطاف طفل بمحافظة مطروح

اختطاف طفل
اختطاف طفل

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بمحافظة مطروح وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف. 

وتبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم)، من مواطن بحضور سيارة ملاكى قيادة سائق وبرفقته آخر أمام منزله، ترجل منها أحدهما واختطف نجله (طالب) حال تواجده أمام المنزل وأدخله عنوة للسيارة ولاذا بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، جرى تحديد مرتكبي الواقعة (5 أشخاص- مقيمين بمحافظتى "قنا، القاهرة") إثر خلاف مالي بين والد الطفل وأحدهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتحرير الطفل المختطف حال تواجده بمحافظة قنا واعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الأجهزة الأمنية اختطاف طفل قسم شرطة مطروح مديرية أمن مطروح قطاع الأمن العام

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