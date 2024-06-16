"دعم فلسطين": نتنياهو يعطل الجهود الدولية لوقف الحرب من أجل منصبه

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة يعاني انتشار المجاعة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل.

أضاف عبد العاطي، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يعوق عمل قوافل المساعدات الإنسانية في غزة، لذلك يجب ممارسة ضغط دولي يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

إسرائيل في مأزق على كل المستويات وباتت منبوذة

أشار رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إلى أن إسرائيل في مأزق على كل المستويات وباتت منبوذة دوليًا، منوهًا بأن جيش الاحتلال يواصل انتهاك قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية.

أوضح أن نتنياهو يعطل الجهود الدولية التي تسعى لوقف الحرب من أجل الاستمرار في منصبه.