ضبط 286 قضية مخدرات و207 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (286) قضية مخدرات، (207) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (84809) حكم قضائي متنوع.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (286) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (318) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (162،631 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (18،680 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16،478 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (7،147 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2،455 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،640 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (850 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (589 جرام).

عدد (22767) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (207 قطعة سلاح نارى بحوزة 172 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(24) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(40) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(136) فرد محلى.

(379) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة.

(200) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84809) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(611) حكم جناية.

(26789) حكم حبس جزئى.

(4373) حكم حبس مستأنف.

(41899) حكم غرامة.

(11137) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (3) تشكيلات عصابية ضموا (11) متهم إرتكبوا (15) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (22) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (17) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد (232) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (21724) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (57) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.